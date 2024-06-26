Отправлено: - 10:58

saba:

Прекрасно, и я к тому же прохожу проверку?

Цитата:Ваш комментарий оказался на премодерации, потому что система отреагировала на слово из стоп-листа. Утром я увидел. исправил, одобрил.Ветку сейчас просмотрел. Часть комментариев вернул. В остальных - выяснение отношений между пользователями в грубой форме.