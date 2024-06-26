Ваш комментарий оказался на премодерации, потому что система отреагировала на слово из стоп-листа. Утром я увидел. исправил, одобрил. Ветку сейчас просмотрел. Часть комментариев вернул. В остальных - выяснение отношений между пользователями в грубой форме.
Вы знаете, это даже немного странно. У вас такая контактная работа с самыми разными людьми и в непринуждённой обстановке. Мне всегда казалось что в подобных условиях можно таких многоэтажных с цоколем и мезонином изяществ понахвататься, что тут бы только и изумлялись открыв рты подобному хитросплетению нетрадиционных родственных и имущественных отношений, окаймленных бурей эпитетов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. Видео с заявлением политика опубликовано в его Telegram-канале.
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Он добавил, что если проживающему в Чечне отцу нет дела до его детей, или если он с ними не справляется, то нужно сообщить об от этом властям, и тогда его род не понесет ответственности. «Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы. У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — сказал Кадыров.
maxsaf: Государство в государстве, со своими законами
Нет, это именно признак слабости Вертикали власти, чем больше она будет слабеть, тем больше власти будут брать те, у кого ее мало. Ну те же будущие банды из Героев СВО или те же республики, олигархи и тд и тп. Ну тут мусульмане видим. У Путина власть сильнейшая, но она вот дает слабину, и если войну вовремя не окончить, ну хотя бы через года три, то как то она ослабится думаю сильнее
maxsaf: Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан.
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maxsaf: Государство в государстве, со своими законами
макс упорно последнее время развивает русофобию на форуме критикуя путина и его власть макс тем самым критикует всю россию и русских как нацию ая-яй-яй макс я понимаю что ты украинец но нельзя же так открыто палится в своей злобе на россию сдерженее надо быть
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