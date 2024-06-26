НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 529 из 529«1...527528529
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 10:44
#7921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие-то странные удаления!
Посты были обычными для флуда :-(
Уж для 111-го точно привычными, однако ему позволяют

[Исправлено: таноми52, 26.06.2024 - 10:47]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 10:58
#7922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Прекрасно, и я к тому же прохожу проверку?

Ваш комментарий оказался на премодерации, потому что система отреагировала на слово из стоп-листа. Утром я увидел. исправил, одобрил.
Ветку сейчас просмотрел. Часть комментариев вернул. В остальных - выяснение отношений между пользователями в грубой форме.
Профайл Посетить вебсайт
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
660
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 11:15
#7923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Да ладно не умеешь, не берись(я про себя)

Вы знаете, это даже немного странно. У вас такая контактная работа с самыми разными людьми и в непринуждённой обстановке. Мне всегда казалось что в подобных условиях можно таких многоэтажных с цоколем и мезонином изяществ понахвататься, что тут бы только и изумлялись открыв рты подобному хитросплетению нетрадиционных родственных и имущественных отношений, окаймленных бурей эпитетов. :-)
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5118
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 11:20
#7924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
многоэтажных

Как то вот не прилипает, почему то, в армии у нас один прапорщик был, все его звали Заяц, хотя фамилия была Леонов, вот у него можно было поучиться, это был высокохудожественный мат, кому что дано
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 19:43
#7925
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой России, убийца.
Но Путину по фиг.

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 01:13
#7926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. Видео с заявлением политика опубликовано в его Telegram-канале.

Цитата:
Он добавил, что если проживающему в Чечне отцу нет дела до его детей, или если он с ними не справляется, то нужно сообщить об от этом властям, и тогда его род не понесет ответственности. «Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы. У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — сказал Кадыров.

Государство в государстве, со своими законами :-o
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
650
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 02:14
#7927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Герой Украины, убийца.
Но Зеленскому пофиг.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 03:07
#7928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, вылезти забываю пострянно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 03:12
#7929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Государство в государстве, со своими законами

Нет, это именно признак слабости Вертикали власти, чем больше она будет слабеть, тем больше власти будут брать те, у кого ее мало.
Ну те же будущие банды из Героев СВО или те же республики, олигархи и тд и тп.
Ну тут мусульмане видим.
У Путина власть сильнейшая, но она вот дает слабину, и если войну вовремя не окончить, ну хотя бы через года три, то как то она ослабится думаю сильнее
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 03:13
#7930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
Герой Украины, убийца. Но Зеленскому пофиг.

То есть тот человек, тоже убивает 18ти летних девушек выстрелами в груди?
А где то пруф есть или просто очередная лживая тягомотина?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 09:54
#7931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан.

Цитата:
maxsaf:
Государство в государстве, со своими законами


макс упорно последнее время развивает русофобию на форуме
критикуя путина и его власть макс тем самым критикует всю россию и русских как нацию
ая-яй-яй макс
я понимаю что ты украинец но нельзя же так открыто палится в своей злобе на россию
сдерженее надо быть
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 13:09
#7932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Таноми есть подушка для меня


НЕ ПЛАЧЬТЕ, СЕРДЦЕ РАНЯ

Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5118
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.06.24 - 13:13
#7933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Я просил только подушку, но и от жилетки, бы не отказался, поплакать
Профайл
Страница 529 из 529«1...527528529
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS