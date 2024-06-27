Отправлено: - 10:05





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52706 Интересно, почему местные, казахстанские СМИ с таким удовольствием, не разобравшись в ситуации, кинулись позорить свою страну?Источник:

Американец любит свою страну и ненавидит всех, кто не разделяет его мнение.



Самый дешевый вид гордости - гордость национальная»



Казахстанец не любит свою страну, но ненавидит всех, кто разделяет его мнение».



На чьей вы стороне?

Цитата:а надо везде бегать и отмазывать идиотов по миру?подожгли чтонибудь, нацарапали, стоять горой за свои просто потому что они казахстанцы? в чем смысл?и да нашим СМИ просто писать не о чемну нет в казахстане столько новостей на 200 редакций и изданий чтобы было чтонибудь новое и интересноепоэтому и приходится им натягивать сову на задницу чтобы хоть гдето про казахстан что то написатьхайп хайп хайп и еще раз хайпЦитата:Цитата:то есть американцы дешевки?))Цитата:чет первый раз слышу такой афоризмполез искатьну конечно жеавтор в тупого взял анекдот про русских и зачем то вставил вместо русского-казахстанцаи зачем так было делать? а я отвечухайп, хайп, хайппытаясь уесть наши СМИ за критику казахстанцевавтор сам упал в лужу приведя фейковый афоризм не относящийся к казахстану никаким образомЦитата:я уж лучше с КАЗтагом будуте просто не разобрались в новостиа вы умышленно ввели дезинформацию