НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49463
Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
Отправлено: 27.06.24 - 10:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, почему местные, казахстанские СМИ с таким удовольствием, не разобравшись в ситуации, кинулись позорить свою страну? Некоторые даже, покопавшись, нашли след Кулибаева: дескать, Данияр Абулгазин арендовал яхту. И пошло-поехало.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16119
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
Отправлено: 27.06.24 - 10:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересно, почему местные, казахстанские СМИ с таким удовольствием, не разобравшись в ситуации, кинулись позорить свою страну?

Источник:


а надо везде бегать и отмазывать идиотов по миру?
подожгли чтонибудь, нацарапали, стоять горой за свои просто потому что они казахстанцы? в чем смысл?
и да нашим СМИ просто писать не о чем
ну нет в казахстане столько новостей на 200 редакций и изданий чтобы было чтонибудь новое и интересное
поэтому и приходится им натягивать сову на задницу чтобы хоть гдето про казахстан что то написать
хайп хайп хайп и еще раз хайп


Цитата:
Американец любит свою страну и ненавидит всех, кто не разделяет его мнение.

Цитата:
Самый дешевый вид гордости - гордость национальная»


то есть американцы дешевки?))

Цитата:
Казахстанец не любит свою страну, но ненавидит всех, кто разделяет его мнение».


чет первый раз слышу такой афоризм
полез искать
ну конечно же
автор в тупого взял анекдот про русских и зачем то вставил вместо русского-казахстанца

вот ссыль

и зачем так было делать? а я отвечу

хайп, хайп, хайп
пытаясь уесть наши СМИ за критику казахстанцев
автор сам упал в лужу приведя фейковый афоризм не относящийся к казахстану никаким образом


Цитата:
На чьей вы стороне?


я уж лучше с КАЗтагом буду
те просто не разобрались в новости
а вы умышленно ввели дезинформацию
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
660
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
Отправлено: 27.06.24 - 11:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
автор сам упал в лужу

В данном случае лужа оказалась и под вами. Автор в том же предложении недвусмысленно указал что он перефразировал анекдот, то есть что-то в нем изменил относительно первоисточника
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1422
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
Отправлено: 27.06.24 - 12:09
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежде чем вставлять по поводу и без вот это: "Самуэль Джонсон произнес крылатое выражение: «Патриотизм - последнее прибежище негодяя», стОило бы изучить тему. Когда, по какому случаю и в связи с чем эта фраза была произнесена.
Уверяю вас, желание повторять это словосочетание сразу бы угасло.
Ибо оно - не про патриотизм, а про негодяев.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16119
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
Отправлено: 27.06.24 - 12:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Автор в том же предложении недвусмысленно указал что он перефразировал анекдот, то есть что-то в нем изменил относительно первоисточника

А зачем он изменил анекдот котрый к Казахстану не имеет никакого отношения и не имел?
Весь материал у автора построен на том что наши СМИ негодяи выставили Казахстанцев за рубежом идиотами
Вот мол патриотизм у нас такой
Наши же СМИ наших людей позорят!!
При этом автор делает тоже самое берет и на ровном месте зачем-то приводит афоризм про другой народ применяя его к казахстанцам
Тоесть открыто позорит зачем-то

Американцы вон патриоты
А Казахстанцы (в оригинале русские) нет
К чем это было? Непонятно

С таким же успехом можно в анекдотах про евреев/немцев/прибалтов заменять их казахами

Будет тупо но зато автору понравится)
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5118
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
Отправлено: 27.06.24 - 13:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я где то согласен с автором! Взять даже наш форум скептиков,(не про уважаемого пользователя с таким ником) не верящих в наше производство в индустриальном парке полно! Хотя съезди, посмотри, казалось бы! Недавно смотрел, главный редактор журнала За рулём был на сборке кроссоверов X cite7, на бывшем заводе Nissan , всё показал, где, что прикручивают из китайских машинокомплектов, никакого комплекса! Мы же сразу начинаем кричать, да там только колеса прикручивают ИТ.д.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5118
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Немного о патриотизме
Отправлено: 27.06.24 - 13:11
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А КазТаг, разве не госагентство? Раньше вроде был рупор государства
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS