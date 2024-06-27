Интересно, почему местные, казахстанские СМИ с таким удовольствием, не разобравшись в ситуации, кинулись позорить свою страну? Некоторые даже, покопавшись, нашли след Кулибаева: дескать, Данияр Абулгазин арендовал яхту. И пошло-поехало. Читать новость
а надо везде бегать и отмазывать идиотов по миру? подожгли чтонибудь, нацарапали, стоять горой за свои просто потому что они казахстанцы? в чем смысл? и да нашим СМИ просто писать не о чем ну нет в казахстане столько новостей на 200 редакций и изданий чтобы было чтонибудь новое и интересное поэтому и приходится им натягивать сову на задницу чтобы хоть гдето про казахстан что то написать хайп хайп хайп и еще раз хайп
Цитата:
Американец любит свою страну и ненавидит всех, кто не разделяет его мнение.
Цитата:
Самый дешевый вид гордости - гордость национальная»
то есть американцы дешевки?))
Цитата:
Казахстанец не любит свою страну, но ненавидит всех, кто разделяет его мнение».
чет первый раз слышу такой афоризм полез искать ну конечно же автор в тупого взял анекдот про русских и зачем то вставил вместо русского-казахстанца
Прежде чем вставлять по поводу и без вот это: "Самуэль Джонсон произнес крылатое выражение: «Патриотизм - последнее прибежище негодяя», стОило бы изучить тему. Когда, по какому случаю и в связи с чем эта фраза была произнесена. Уверяю вас, желание повторять это словосочетание сразу бы угасло. Ибо оно - не про патриотизм, а про негодяев.
Карачун: Автор в том же предложении недвусмысленно указал что он перефразировал анекдот, то есть что-то в нем изменил относительно первоисточника
А зачем он изменил анекдот котрый к Казахстану не имеет никакого отношения и не имел? Весь материал у автора построен на том что наши СМИ негодяи выставили Казахстанцев за рубежом идиотами Вот мол патриотизм у нас такой Наши же СМИ наших людей позорят!! При этом автор делает тоже самое берет и на ровном месте зачем-то приводит афоризм про другой народ применяя его к казахстанцам Тоесть открыто позорит зачем-то
Американцы вон патриоты А Казахстанцы (в оригинале русские) нет К чем это было? Непонятно
С таким же успехом можно в анекдотах про евреев/немцев/прибалтов заменять их казахами
А я где то согласен с автором! Взять даже наш форум скептиков,(не про уважаемого пользователя с таким ником) не верящих в наше производство в индустриальном парке полно! Хотя съезди, посмотри, казалось бы! Недавно смотрел, главный редактор журнала За рулём был на сборке кроссоверов X cite7, на бывшем заводе Nissan , всё показал, где, что прикручивают из китайских машинокомплектов, никакого комплекса! Мы же сразу начинаем кричать, да там только колеса прикручивают ИТ.д.
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