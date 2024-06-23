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«А причем здесь наш Казахстан?» - спросят уважаемые читатели. А при том, что Казахстан – одна из главных целей синдиката в мире. На его долю выпало счастье и несчастье иметь баснословно богатую на природные ресурсы землю, о которой синдикат спит и мечтает. А Грузия и Киргизия – это всего лишь промежуточные трамплины.

Цитата:Про российские пропагандисты кричат что Казахстана захватит злой западный синдикатПро западные пропагандисты кричат что Казахстана захватит РоссияПро вахабитские кричат что нас захватит КитайА про китайские кричат что нас захватят вахабитыА пока что видим? Все пропагандисты правы по своему) Все вышеперечисленные страны захватывают всехСиндикат оккупирует ближний востокРоссия УкраинуКитай АфрикуВахабиты среднюю АзиюС кем нам быть? Вопрос открытый