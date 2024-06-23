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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49463
Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 12:06
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Не так давно от одного столичного коллеги услышал фразу: «По части демократии мы безнадежно отстаем от киргизов – вон сколько у них было революций!». От услышанного стало не по себе. И все бы ничего, если бы не один нюанс – мой молодой коллега связан с одной НКО, причем является самым активным ее членом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16119
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 27.06.24 - 12:26
#30
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Цитата:
«А причем здесь наш Казахстан?» - спросят уважаемые читатели. А при том, что Казахстан – одна из главных целей синдиката в мире. На его долю выпало счастье и несчастье иметь баснословно богатую на природные ресурсы землю, о которой синдикат спит и мечтает. А Грузия и Киргизия – это всего лишь промежуточные трамплины.



Про российские пропагандисты кричат что Казахстана захватит злой западный синдикат
Про западные пропагандисты кричат что Казахстана захватит Россия
Про вахабитские кричат что нас захватит Китай
А про китайские кричат что нас захватят вахабиты

А пока что видим? Все пропагандисты правы по своему) Все вышеперечисленные страны захватывают всех
Синдикат оккупирует ближний восток
Россия Украину
Китай Африку
Вахабиты среднюю Азию


С кем нам быть? Вопрос открытый
Профайл
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