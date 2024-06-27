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≡ В Костанае началась казахстанская неделя моды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49463
В Костанае началась казахстанская неделя моды
Отправлено: 27.06.24 - 12:20
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Реакция зала была неоднозначной: кто-то приятно был удивлен, другие восхищались, а некоторые и вовсе бросали смешки, что было слышно на первом ряду. Причина в том, что ряд моделей был непривычен костанайскому зрителю.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16119
Re: В Костанае началась казахстанская неделя моды
Отправлено: 27.06.24 - 12:20
#1
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Все эти показы мод неизвестных модельеров
Это как выставка художников абстракционистов
Тусовка сходит посмотрит
Умные рожи скорчит

И пойдет в привычный Нью Йоркер или Адидас одеваться как одеваются миллионы людей на свете
В джинсовку и спортивку)

Моду создают не модельеры
А бизнесмены и воротилы типа босса из фильма дьявол носит прада
Решила она что в этом сезоне модно всё чёрное, все заводы в Китае будут шить всё чёрное и рассылать во все типовые магазины чтобы народ одевался как из инкубатора
А эти показы платьев с розочками просто для вида нужна
Никто это носить не будет
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3379
Re: В Костанае началась казахстанская неделя моды
Отправлено: 27.06.24 - 13:06
#2
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Цитата:

На одном подиуме известные и начинающие дизайнеры Казахстана

Где и кому они известны?
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