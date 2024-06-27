Re: В Костанае началась казахстанская неделя моды

Отправлено: - 12:20

Все эти показы мод неизвестных модельеров

Это как выставка художников абстракционистов

Тусовка сходит посмотрит

Умные рожи скорчит



И пойдет в привычный Нью Йоркер или Адидас одеваться как одеваются миллионы людей на свете

В джинсовку и спортивку)



Моду создают не модельеры

А бизнесмены и воротилы типа босса из фильма дьявол носит прада

Решила она что в этом сезоне модно всё чёрное, все заводы в Китае будут шить всё чёрное и рассылать во все типовые магазины чтобы народ одевался как из инкубатора

А эти показы платьев с розочками просто для вида нужна

Никто это носить не будет