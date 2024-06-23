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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49463
Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 12:06
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Не так давно от одного столичного коллеги услышал фразу: «По части демократии мы безнадежно отстаем от киргизов – вон сколько у них было революций!». От услышанного стало не по себе. И все бы ничего, если бы не один нюанс – мой молодой коллега связан с одной НКО, причем является самым активным ее членом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39049
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 16:29
#15
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Вы правы, лучше жить и умирать при одном дряхлеющем стареющем дегенератом диктаторе, которых хватается за свою власть.
Вот народ же России доволен, пацаны, сотни тысяч, родились при Путине, погибли в Украине при Путине, и их дети будут так же умирать при Путине.
Это все так красиво..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5597
Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 16:35
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
приезжай Кайрат черешню будем собирать я из Костаная один скучно поговорить не с кем, работа не трудная мыслить ненадо только собирай...


Мне обязательно нужно мыслить 😂😂😂.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2234
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 16:54
#17
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Цитата:
bgb:
И нет такого государства - Молдавия. Есть Молдова! Уважайте других, кандидат наук...

По-русски все верно - Молдавия.
Молдова - так захотели в Молдавии, пускай так и называются.
Если у японцев их страна Нихон, Ниппон, буквально «место, где восходит Солнце», (японский日本国 «Нихон коку», «Ниппон коку»), по-русски Япония, по-казахски Жапония, то что получается? Мы все не правильно называем Японию?
Молдавия - есть такая страна и верно указано ее название на русском языке.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2196
Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 17:26
#18
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Идет отклонение от темы. Далее будем удалять.
И пожалуйста, обсуждайте статью. а не автора.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39049
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 17:50
#19
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Цитата:
в мире начал формироваться «антисиндикат 50-ти», по причине чего все отчетливее стали видны признаки разделения мира на две половины: традиционный Восток и все более нетрадиционный Запад. Странам, находящимся на стыке этих двух полумиров, можно сказать, не повезло, ибо там долго еще будет неспокойно. Это Сирия, Турция, Армения, Грузия, Украина, Молдавия…



Прям заговор какой то..
Автор начинает пропагандировать ненависть к Западу, Германии, Франции и тд?
Только потому, что там сменяемость президентов?
А оборудованием чьим сейчас лечат, сирийским и грузинским?
Или армянским?
То есть автор предлагает откусить руку тему, кто нам эту все медицину предоставляет?
Профайл
s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
28
Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 18:02
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.......я тоже хотел бы узнать где работает специалист-травмотолог-писатель,


Мацукатов Феодор Алексеевич - личность довольно известная в медицинских кругах, причем далеко за пределами Казахстана.
Кандидат медицинских наук, автор 25 изобретений и 19 научных работ, бывший сотрудник НИИТиО им. Г. Иллизарова в настоящее время является оперирующим ортопедом-травматологом в городе Костанай.
Наибольшую известность ортопеду-травматологу принесло изобретение, названное впоследствии его именем - аппарат Мацукатова.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4497
Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 19:43
#21
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Обращение было не к тебе. Иди работай...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 20:45
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
Значит, проклятые для отдельных лиц европейцы, пока еще не загнивают. У меня нет желания куда-то ездить и работать. Во первых возраст уже не тот, во вторых оседлый образ жизни веду. Предки ранее кочевниками были, единственное, ребенка отправлял в Европу учиться. Скоро, точнее 30 июня текущего года, получит диплом. Если в строящемся жаңа Казахстане работы не будет в авиакомпаниях, тогда останется работать в Европе.

....не негниют...это не оседлый образ это лень называется,монголы тоже кочевниками были да и до сих пор кочуют но мы вместе работаем нет проблем....к ребёнку внимательней отнесись,в европе с июня до осени летний период парадов нетрадиционалов,так что если останется работать чтоб в шалаш ихней не зашёл....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 20:51
#23
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Цитата:
bgb:
Обращение было не к тебе. Иди работай...


....слушаюсь идти работать....даже не знаю как к тебе обратится чтобы не огорчить,расстрою давление поднимится....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 23.06.24 - 20:55
#24
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Цитата:
Нурбанчик:
По-русски все верно - Молдавия. Молдова - так захотели в Молдавии, пускай так и называются. Если у японцев их страна Нихон, Ниппон, буквально «место, где восходит Солнце», (японский日本国 «Нихон коку», «Ниппон коку»), по-русски Япония, по-казахски Жапония, то что получается? Мы все не правильно называем Японию? Молдавия - есть такая страна и верно указано ее название на русском языке.


.....так и Германия оказывается не Германия а я и не знал Дойчланд воооо...а немцы и не немцы а дойч вот так.....
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3993
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 24.06.24 - 10:10
#25
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Цитата:
bgb:
Обращение было не к тебе


А к кому, если не к форумчанам?
Кто Вам что-то должен напоминать?
Просто выхлоп, сотрясение воздуха, брюзжание...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3993
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 24.06.24 - 10:14
#26
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Цитата:
111:
Автор начинает пропагандировать ненависть к Западу, Германии, Франции и тд?



Цитата:
111:
автор предлагает откусить руку тему, кто нам эту все медицину предоставляет?


Что за бред сивой кобылы?
Сам придумал, сам поверил
Любишь нагнетать на пустом месте?
С какой целью?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5597
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 27.06.24 - 10:43
#27
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5597
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 27.06.24 - 11:09
#28
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Ф.Мацукатов: «А причем здесь наш Казахстан?» - спросят уважаемые читатели. А при том, что Казахстан – одна из главных целей синдиката в мире. На его долю выпало счастье и несчастье иметь баснословно богатую на природные ресурсы землю, о которой синдикат спит и мечтает. А Грузия и Киргизия – это всего лишь промежуточные трамплины. Поэтому необходимо найти в себе силы бороться с этим злом. Это будет очень сложной задачей, потому что время уже упущено. Но иного пути нет, ибо вокруг уже чувствуются флюиды «скачущей демократии» в буквальном смысле в каждом городе, каждом селе…

Со слов автора, синдикат спит, мечтает и хочет захватит наши богатые ресурсами земли, противостоят им якобы сложная задача, мол время для подготовки упущено. На сильные экономически и военном плане страны никто извне не нападёт. Пример Турция, не понятно почему автор отмечает, что там будет неспокойно, последние входят в НАТО, ВПК развито и.т.д. На слабую Украину напала Россия, народ консолидировался и дал отпор врагу, США и Европа помогают, будем наблюдать чем всё закончится.

На мой взгляд идёт противостояние между саксами и их противниками, в том числе Россия, Иран, Северная Корея, отчасти Китай, хотя последние с США и Европой взаимодействуют экономически. При этом в настоящее время, Россия также экономически зависит от Китая. В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посмотрим какие решения примут, также будем наблюдать за развитием событий.

Отдельные политики, политологи, блогеры из разных стран мира предрекают, что в скором времени в Средней Азии в том числе и у нас заполыхает. Все вопросы можно решить дипломатическими путями.

Более шести лет тому назад, в сентябре 2017 года обсуждали вопросы взаимодействия между странами, посмотрим предысторию, процитирую самого себя:

Kairat stayer: от же доморощенный казахстанский политолог, М. Сытник, в вышеуказанной статье предположительно в 2006 году указывал, цитирую:   Мягкая форма антироссийской болезни в Казахстане, на которую закрывает глаза российское руководство ради интересов сырьевых корпораций России, парадоксальным образом приведет к более прочной и глубокой политико-идеологической дезинтеграции России и Казахстана через 5-7 лет (2011-2013 годы). При этом нужно особо учитывать, что внешние силы и мировые державы, будут оказывать любую поддержку – вплоть до военной защиты своей сырьевой колонии Казахстана ради его независимого существования от России, а значит интересы казахской кланово-олигархической верхушки после замены Н.Назарбаева будут абсолютно совпадать с интересами западных метрополий и Казахстан уже никогда не войдет в союзное государство с Россией.

Так мы и ранее входили в СНГ, ТС и в настоящее время входим в Евразийское экономическое и другие сообщества, контактируем на взаимовыгодных условиях со всеми странами мира и организациями (ЕС, ВТО и.т.д.). Да на заре независимости были тяжелые времена, где то привлекли инвесторов с их технологиями и с кабальными условиями, не было опыта ведения таких дел. В целом с первых дней Независимости Государство миролюбивое, отказавшееся от ядерного оружия под гарантию мировых держав, со своей внутренней и внешней политикой, дальше будем двигаться в этом направлении будем дружить с Китаем, США, Россией и другими странами.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5597
Феодор МАЦУКАТОВ: Флюиды скачущей демократии
Отправлено: 27.06.24 - 11:15
#29
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Цитата:
Kairat stayer:
Пример Турция, не понятно почему автор отмечает, что там будет неспокойно, последние входят в НАТО, ВПК развито и.т.д.


На мой взгляд, будет не спокойно, если Турция и Азербайджан будут противодействовать с Арменией и последним будут помогать те же саксы и Франция.
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