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Ф.Мацукатов: «А причем здесь наш Казахстан?» - спросят уважаемые читатели. А при том, что Казахстан – одна из главных целей синдиката в мире. На его долю выпало счастье и несчастье иметь баснословно богатую на природные ресурсы землю, о которой синдикат спит и мечтает. А Грузия и Киргизия – это всего лишь промежуточные трамплины. Поэтому необходимо найти в себе силы бороться с этим злом. Это будет очень сложной задачей, потому что время уже упущено. Но иного пути нет, ибо вокруг уже чувствуются флюиды «скачущей демократии» в буквальном смысле в каждом городе, каждом селе…Со слов автора, синдикат спит, мечтает и хочет захватит наши богатые ресурсами земли, противостоят им якобы сложная задача, мол время для подготовки упущено. На сильные экономически и военном плане страны никто извне не нападёт. Пример Турция, не понятно почему автор отмечает, что там будет неспокойно, последние входят в НАТО, ВПК развито и.т.д. На слабую Украину напала Россия, народ консолидировался и дал отпор врагу, США и Европа помогают, будем наблюдать чем всё закончится.На мой взгляд идёт противостояние между саксами и их противниками, в том числе Россия, Иран, Северная Корея, отчасти Китай, хотя последние с США и Европой взаимодействуют экономически. При этом в настоящее время, Россия также экономически зависит от Китая. В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посмотрим какие решения примут, также будем наблюдать за развитием событий.Отдельные политики, политологи, блогеры из разных стран мира предрекают, что в скором времени в Средней Азии в том числе и у нас заполыхает. Все вопросы можно решить дипломатическими путями.Более шести лет тому назад, в сентябре 2017 года обсуждали вопросы взаимодействия между странами, посмотрим предысторию, процитирую самого себя:Kairat stayer: от же доморощенный казахстанский политолог, М. Сытник, в вышеуказанной статье предположительно в 2006 году указывал, цитирую: Мягкая форма антироссийской болезни в Казахстане, на которую закрывает глаза российское руководство ради интересов сырьевых корпораций России, парадоксальным образом приведет к более прочной и глубокой политико-идеологической дезинтеграции России и Казахстана через 5-7 лет (2011-2013 годы). При этом нужно особо учитывать, что внешние силы и мировые державы, будут оказывать любую поддержку – вплоть до военной защиты своей сырьевой колонии Казахстана ради его независимого существования от России, а значит интересы казахской кланово-олигархической верхушки после замены Н.Назарбаева будут абсолютно совпадать с интересами западных метрополий и Казахстан уже никогда не войдет в союзное государство с Россией.Так мы и ранее входили в СНГ, ТС и в настоящее время входим в Евразийское экономическое и другие сообщества, контактируем на взаимовыгодных условиях со всеми странами мира и организациями (ЕС, ВТО и.т.д.). Да на заре независимости были тяжелые времена, где то привлекли инвесторов с их технологиями и с кабальными условиями, не было опыта ведения таких дел. В целом с первых дней Независимости Государство миролюбивое, отказавшееся от ядерного оружия под гарантию мировых держав, со своей внутренней и внешней политикой, дальше будем двигаться в этом направлении будем дружить с Китаем, США, Россией и другими странами.Подробнее здесь: