Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...

Отправлено: - 17:45

Из этого повествования стало ясно, что директор ТОО все беды складывает на акима города за его мягкотелость! Правильно упрекал аким области акима города: "Почему не наводите порядок с этим ТОО, он что один в городе услугодатель, и почему не штрафуете его?". А ведь аким области прав на все 100 %. В общем они отговорки у ТОО Тазалык, мы это не должны делать, мусорных контейнеров не можем поставить к магазинам, которые картонные ящики не разбирают и бросают в контейнеры или возле него. Кто обязан разбираться с таким бизнесменами, сорящими и разбрасывающими мусор? Естественно исполнительная власть, в лице ЖКХ, но они пишут только отписки и вся работа! В целом нет жесткости со стороны исполнительной власти, давшие частному ТОО Тазалык возможность игнорировать эту власть сваливая свои огрехи на власть! В общем круговая безответственность! О воз мусора и ныне там, потому что это как говорит Кушнир происходит из-за недобросовестных жителей города и гостей, жалующихся на отсутствие денег на товары, которые в тоже время, разбрасывают мусор где попало! Если аким города не наведет порядок в этом вопросе и не примет жесткие меры ответственности, могут заменить в Справедливом Казахстане!