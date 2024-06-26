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≡ "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь акимата в "большой зачистке" Костаная прокомментировал директор ТОО "Тазалык-2012"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49460
"Это должно быть на постоянной основе" - Помощь акимата в "большой зачистке" Костаная прокомментировал директор ТОО "Тазалык-2012"
Отправлено: 26.06.24 - 17:45
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В понедельник аким Костаная обещал задействовать подрядные организации для вывоза мусора из дворов. Сегодня корреспонденты "НГ" проехали по адресам свалок, которые сообщали читатели, и поговорили с Александром Кушниром о том, как выполняется обещание.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
218
Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...
Отправлено: 26.06.24 - 17:45
#1
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Из этого повествования стало ясно, что директор ТОО все беды складывает на акима города за его мягкотелость! Правильно упрекал аким области акима города: "Почему не наводите порядок с этим ТОО, он что один в городе услугодатель, и почему не штрафуете его?". А ведь аким области прав на все 100 %. В общем они отговорки у ТОО Тазалык, мы это не должны делать, мусорных контейнеров не можем поставить к магазинам, которые картонные ящики не разбирают и бросают в контейнеры или возле него. Кто обязан разбираться с таким бизнесменами, сорящими и разбрасывающими мусор? Естественно исполнительная власть, в лице ЖКХ, но они пишут только отписки и вся работа! В целом нет жесткости со стороны исполнительной власти, давшие частному ТОО Тазалык возможность игнорировать эту власть сваливая свои огрехи на власть! В общем круговая безответственность! О воз мусора и ныне там, потому что это как говорит Кушнир происходит из-за недобросовестных жителей города и гостей, жалующихся на отсутствие денег на товары, которые в тоже время, разбрасывают мусор где попало! Если аким города не наведет порядок в этом вопросе и не примет жесткие меры ответственности, могут заменить в Справедливом Казахстане!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39046
Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...
Отправлено: 26.06.24 - 19:15
#2
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Цитата:
А как магазины и дома будут делить площадку? Народ будет разбираться, куда бросать мусор

Просто поставь замок .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9944
Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...
Отправлено: 26.06.24 - 19:30
#3
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Цитата:
По договору они должны разобрать эти коробки из-под конфет и сложить в контейнер

Источник:

Вот так вот санкции против России аукнулись в Казахстане.
Пару лет назад картон стоил по 40тнгкг и среди сборщиков макулатуры была конкуренция,они звонили через день и готовы были выехать даже за 100кг картона,тем же самым занимались и местные бичуганы,сходил на помойку набрал на халяву коробок и вот тебе денежка на опохмел и закусь.
Но теперь Европа не закупает картон у России,соответственно упали цены и у нас ,на сегодняшний день 10тнг кг
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9944
Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...
Отправлено: 26.06.24 - 19:31
#4
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Цитата:
111:
Просто поставь замок .

А кто или что помешает мне выкинуть мусор рядом с контейнером на котором замок?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39046
"Это должно быть на постоянной основе" - Помощь акимата в "большой зачистке" Костаная прокомментировал директор ТОО "Тазалык-2012"
Отправлено: 26.06.24 - 19:42
#5
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Цитата:
Добринцофф:
кто или что помешает мне выкинуть мусор рядом с контейнером на котором замок?

Рядом стоят мусорки жильцов домов, ну и пусть кидают.
Главно что предприниматель остается чистым и никто ему не гадит и он никому.
И да, камеры никто не отменял.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...
Отправлено: 26.06.24 - 20:58
#6
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Цитата:
Добринцофф:
А кто или что помешает мне выкинуть мусор рядом с контейнером на котором замок?


.....я думаю совесть твоя может помешать,уважение к себе и людям где живёшь и работаешь....

....вот и живём как скотские свиньи,что не кто не мешает пакости творить,что хотим то и творим как в 90х.....есть слова такие культура и воспитаность,если будем жить без них утонем в мусоре....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...
Отправлено: 26.06.24 - 21:48
#7
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Будет ли "Тазалык-2012" заключать отдельные договоры с магазинами на вывоз мусора?

......то что творится весь этот беспредел с мусором на 100% виноват акимат да и само государство,мы вам деньги вы нам услуги но эта программа не работает.

...в нормальных странах за мусор плату взимает власть по месту жительства прописки,а уже затем местные органы власти оплачивают услугу предприятию это по бытовому мусору,крупногабаритный мусор это отдельная песня, соответственно оплата другая, вывоз крупногабарита только по заявке или сам везёшь сдаёшь и оплачиваешь сам...за свалки крупногобарита акимат должен жестоко штрафовать ПКСК и ОСИ все крупные , мелкие магазины пока этого не будет,вся эта чихарда с мусором так и будет продолжатся....минталитет такой всё и вся на дурняк хотят, платить нет... при капитализми и в комфорте жить хотим, платите господа, если нет то мы будем жить в дерме...
....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9944
Re: "Это должно быть на постоянной основе" - Помощь...
Отправлено: 26.06.24 - 23:51
#8
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Цитата:
Будет ли "Тазалык-2012" заключать отдельные договоры с магазинами на вывоз мусора?

Источник:

В ЗТБ давно уже заключают и ценник раз в 10 дороже чем у частников,это при том ,что картон я не выкидываю ,а собираю и сдаю,копейки конечно ,но деваться некуда.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9944
"Это должно быть на постоянной основе" - Помощь акимата в "большой зачистке" Костаная прокомментировал директор ТОО "Тазалык-2012"
Отправлено: 27.06.24 - 00:06
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....я думаю совесть твоя может помешать,уважение к себе и людям где живёшь и работаешь...

О чём вы ?Какая совесть,я когда в скворечнике жил,у нас в подъезде мусор оставляли,или соседи прямо на площадке ставили,что бы дома не воняло.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
657
"Это должно быть на постоянной основе" - Помощь акимата в "большой зачистке" Костаная прокомментировал директор ТОО "Тазалык-2012"
Отправлено: 27.06.24 - 00:23
#10
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...а тем временем в "гниющей" европе

:lol:
(озвучка на английском языке)
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