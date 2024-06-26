"Это должно быть на постоянной основе" - Помощь акимата в "большой зачистке" Костаная прокомментировал директор ТОО "Тазалык-2012"
Отправлено: 26.06.24 - 17:45
В понедельник аким Костаная обещал задействовать подрядные организации для вывоза мусора из дворов. Сегодня корреспонденты "НГ" проехали по адресам свалок, которые сообщали читатели, и поговорили с Александром Кушниром о том, как выполняется обещание. Читать новость
Из этого повествования стало ясно, что директор ТОО все беды складывает на акима города за его мягкотелость! Правильно упрекал аким области акима города: "Почему не наводите порядок с этим ТОО, он что один в городе услугодатель, и почему не штрафуете его?". А ведь аким области прав на все 100 %. В общем они отговорки у ТОО Тазалык, мы это не должны делать, мусорных контейнеров не можем поставить к магазинам, которые картонные ящики не разбирают и бросают в контейнеры или возле него. Кто обязан разбираться с таким бизнесменами, сорящими и разбрасывающими мусор? Естественно исполнительная власть, в лице ЖКХ, но они пишут только отписки и вся работа! В целом нет жесткости со стороны исполнительной власти, давшие частному ТОО Тазалык возможность игнорировать эту власть сваливая свои огрехи на власть! В общем круговая безответственность! О воз мусора и ныне там, потому что это как говорит Кушнир происходит из-за недобросовестных жителей города и гостей, жалующихся на отсутствие денег на товары, которые в тоже время, разбрасывают мусор где попало! Если аким города не наведет порядок в этом вопросе и не примет жесткие меры ответственности, могут заменить в Справедливом Казахстане!
Вот так вот санкции против России аукнулись в Казахстане. Пару лет назад картон стоил по 40тнгкг и среди сборщиков макулатуры была конкуренция,они звонили через день и готовы были выехать даже за 100кг картона,тем же самым занимались и местные бичуганы,сходил на помойку набрал на халяву коробок и вот тебе денежка на опохмел и закусь. Но теперь Европа не закупает картон у России,соответственно упали цены и у нас ,на сегодняшний день 10тнг кг
Будет ли "Тазалык-2012" заключать отдельные договоры с магазинами на вывоз мусора?
......то что творится весь этот беспредел с мусором на 100% виноват акимат да и само государство,мы вам деньги вы нам услуги но эта программа не работает.
...в нормальных странах за мусор плату взимает власть по месту жительства прописки,а уже затем местные органы власти оплачивают услугу предприятию это по бытовому мусору,крупногабаритный мусор это отдельная песня, соответственно оплата другая, вывоз крупногабарита только по заявке или сам везёшь сдаёшь и оплачиваешь сам...за свалки крупногобарита акимат должен жестоко штрафовать ПКСК и ОСИ все крупные , мелкие магазины пока этого не будет,вся эта чихарда с мусором так и будет продолжатся....минталитет такой всё и вся на дурняк хотят, платить нет... при капитализми и в комфорте жить хотим, платите господа, если нет то мы будем жить в дерме... ....
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