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≡ Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49460
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 15:26
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В областном центре планируется строительство Отеля «Novotel», который станет частью французской международной гостиничной группы «Accor». В портфолио гостиничной группы Accor входит 45 брендов, объединяющих более 5 600 отелей в 100 странах мира.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23646
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 17:51
#15
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Цитата:
mks2703:
Я смотрю Гоголя французится неслабо

В казахско-французском центре кто-нибудь французов видел? :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3409
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 18:56
#16
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
218
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 20:11
#17
Комментарий удален модератором.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
218
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 20:12
#18
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Такой отель нужно строить прямо возле аэропорта Костаная для привлечения денег от иностранных туристов, которые хотят комформа и тогда этот проект будет правильным решением! А так, не будет парковки и придется забрать землю возле Университета, библиотеки и часть земельного участка, где паркуются сотрудники КНБ. Кто-то же лоббирует Смаилову втиснуть проект с отелем в перегруженном центе города, где уже ногу негде поставить!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
840
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 20:40
#19
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Цитата:
maxsaf:
кто-нибудь французов видел?

Только Чаплина на входе))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6244
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 22:04
#20
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Цитата:
абике:
Кто-то же лоббирует Смаилову втиснуть проект


Как кто: - кто у нас в области самый главный ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6244
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 22:08
#21
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Цитата:
N0name:
Нью Васюки?


Сто пудово !!

Привлечение инвесторов
Улучшение инфраструктуры
Прибыль для города
Экономическое воздействие

Красивые фразы для ЛОХОВ.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
764
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 22:10
#22
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Цитата:
111:
Вот здание проеуратуры вообще денег не приносит, что в центре, там бы и поставили..


То есть вы сейчас, дорогой товарищ, предлагаете на полном серьезе (111 раз подумав), островок законности и соблюдения конституционных прав (ваших в том числе) и будущую гостиницу, поменять местами... Смело
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
764
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 22:15
#23
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Цитата:
maxsaf:
В казахско-французском центре кто-нибудь французов видел? :lol:


Главное есть название и французы со временем появятся... Долго ждать не пришлось...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 23:10
#24
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Цитата:
абике:
Такой отель нужно строить прямо возле аэропорта Костаная для привлечения денег от иностранных туристов, которые хотят комформа и тогда этот проект будет правильным решением!


......а что мы емеем токого что сможем привлечь туристов? Кучи невывазимого мусора,отключением горячей воды летом,отключением электричества...построить рядом с тарелочкой с огромным подвальным помещением для разведения комаров и показывать иностранцам... ;-) ;-) ;-)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 23:15
#25
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В областном центре планируется строительство Отеля «Novotel», который станет частью французской международной гостиничной группы «Accor».

......громко звучит муждународная группа...очердной развод или без лоха и жизнь плоха...очередная афёра?почему именно унас?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39046
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 23:18
#26
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Цитата:
mks2703:
островок законности и соблюдения конституционных прав (

Как этот якобы островок законности может соблюсти эту законность лучше, находясь в самом центре города, а не допустим где то в свободном месте в Береке с парковками и тд?
Или хотя бы на месте все той же обувной фабрики, которую рушат?
Там это будет не островок стабильности?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1350
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 23:23
#27
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Давайте теперь немного посчитаем, сколько человек нужно, скажем, на отель полного цикла средней ценовой категории на 150 номеров? Из дополнительных услуг у нас: только конференц-залы и ресторан.ВидеоСтатьиРоликиНовостиВидеоигрыДетямВсё о ДзенеВакансииДзен на iOS и AndroidОтельные Истории194 подписчикаСколько работников должно быть в отеле?25 сентября 201810K прочитали А сколько же человек должно быть в моем отеле? Количество работников зависит от статуса объекта, бюджетный ли это отель или пятизвездник. У различных категорий - различные потребности по количеству людей.Эти стоковые картинки персонала такие смешные, но без картинки совсем будет скучно! Существует примерное соотношение, которое соблюдается в 95% отелей - 0.5-2 работника на номер: примерно 8 работников на 10 номеров в трехзведниках и 10 на 10 в пятизвездниках. Очень хорошим считается соотношение в 2 человека на один номер, что обычно стараются соблюдать в пятизвездочных отелях. Чем меньше это соотношение, тем больше номеров находится на одном работнике и тем (в теории) хуже сервис в отеле. Однако, сейчас тренд идет в сторону снижения количества персонала в пересчете на один номер. Все зависит от стоимости труда и квалифицированности персонала. Если работа одного человека стоит дорого, как, например, в США, то его стараются использовать по-максимуму. Более того, дорогой труд также означает повышенную квалификацию персонала, что ускоряет рабочие процессы и позволяет снизить соотношение работников к комнате. В странах с дешевым трудом, например, в Индии, высококвалифицированных кадров мало, потому high-end гостиницы там берут не качеством, а количеством, получая соотношение примерно 3 человека на 1 номер. Давайте теперь немного посчитаем, сколько человек нужно, скажем, на отель полного цикла средней ценовой категории на 150 номеров? Из дополнительных услуг у нас: только конференц-залы и ресторан. Housekeeping, уборщики - считаем по модели "1 номер убирается за 30 минут". Выходит 16 номеров за 8-и часовой рабочий день. Итого, минимум 9 уборщиков. К тому же, необходимо иметь уборщиков в общих зонах и ресторане. Получается примерно 15 человек. На такою ораву нужно 2 супервайзера. Служба приема и размещения - 1-2 администратора утром, 2 днем, 2 вечером, 1 ночью, 1 запасной. Также нужно два менеджера по бронированиям/оператора телефонов. И еще необходим консьерж. Им тоже нужны супервайзеры - еще два человека. В сумме получаем 12-13 человек. Ресторан. Предположим, что вместительность будет составлять 70 человек. Нужно в каждой смене по 2 официанта, 1 встречающий и 1 за баром. Минимум 12 человек + супервайзер. Отель в 150 номеров обязательно нужно обслуживать - вечно что-либо ломается. Нужен технический департамент, минимум 2 человека (один на пятидневке, один на выходных). В идеале - 4 человека. Кухня ресторана и room service - около 7-8 человек (по одному повару в смене, один запасной повар, работники кухни (3) и шеф). Конференц-зал можно переложить на службу приема и размещения, но лучше выделить их в другой отдел - еще два администратора, кейтеринг будет от ресторана.Генеральный менеджер, управляющий, менеджер по работе с клиентами и все остальные бумажкоперекладыватели в количестве примерно человек 5. Минимально, получается 55-60 человек на 150 номеров, что дает нам относительно неплохое соотношение 0,4 человека на 1 номер. Это вполне может сработать в странах с развитой сферой гостиничных услуг.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39046
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 23:32
#28
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Давайте теперь немного посчитаем,

Для чего?
Бизнес этот будет тут крут, ничего не поделаешь.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9944
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 27.06.24 - 00:00
#29
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Цитата:
maxsaf:
В казахско-французском центре кто-нибудь французов видел?

В Египте в "Novotel" французов то же не было,отдыхающие Украина,Казахстан в основном,обслуживающий персонал местные жители.
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