Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...

Отправлено: - 23:23

Давайте теперь немного посчитаем, сколько человек нужно, скажем, на отель полного цикла средней ценовой категории на 150 номеров? Из дополнительных услуг у нас: только конференц-залы и ресторан.ВидеоСтатьиРоликиНовостиВидеоигрыДетямВсё о ДзенеВакансииДзен на iOS и AndroidОтельные Истории194 подписчикаСколько работников должно быть в отеле?25 сентября 201810K прочитали А сколько же человек должно быть в моем отеле? Количество работников зависит от статуса объекта, бюджетный ли это отель или пятизвездник. У различных категорий - различные потребности по количеству людей.Эти стоковые картинки персонала такие смешные, но без картинки совсем будет скучно! Существует примерное соотношение, которое соблюдается в 95% отелей - 0.5-2 работника на номер: примерно 8 работников на 10 номеров в трехзведниках и 10 на 10 в пятизвездниках. Очень хорошим считается соотношение в 2 человека на один номер, что обычно стараются соблюдать в пятизвездочных отелях. Чем меньше это соотношение, тем больше номеров находится на одном работнике и тем (в теории) хуже сервис в отеле. Однако, сейчас тренд идет в сторону снижения количества персонала в пересчете на один номер. Все зависит от стоимости труда и квалифицированности персонала. Если работа одного человека стоит дорого, как, например, в США, то его стараются использовать по-максимуму. Более того, дорогой труд также означает повышенную квалификацию персонала, что ускоряет рабочие процессы и позволяет снизить соотношение работников к комнате. В странах с дешевым трудом, например, в Индии, высококвалифицированных кадров мало, потому high-end гостиницы там берут не качеством, а количеством, получая соотношение примерно 3 человека на 1 номер. Давайте теперь немного посчитаем, сколько человек нужно, скажем, на отель полного цикла средней ценовой категории на 150 номеров? Из дополнительных услуг у нас: только конференц-залы и ресторан. Housekeeping, уборщики - считаем по модели "1 номер убирается за 30 минут". Выходит 16 номеров за 8-и часовой рабочий день. Итого, минимум 9 уборщиков. К тому же, необходимо иметь уборщиков в общих зонах и ресторане. Получается примерно 15 человек. На такою ораву нужно 2 супервайзера. Служба приема и размещения - 1-2 администратора утром, 2 днем, 2 вечером, 1 ночью, 1 запасной. Также нужно два менеджера по бронированиям/оператора телефонов. И еще необходим консьерж. Им тоже нужны супервайзеры - еще два человека. В сумме получаем 12-13 человек. Ресторан. Предположим, что вместительность будет составлять 70 человек. Нужно в каждой смене по 2 официанта, 1 встречающий и 1 за баром. Минимум 12 человек + супервайзер. Отель в 150 номеров обязательно нужно обслуживать - вечно что-либо ломается. Нужен технический департамент, минимум 2 человека (один на пятидневке, один на выходных). В идеале - 4 человека. Кухня ресторана и room service - около 7-8 человек (по одному повару в смене, один запасной повар, работники кухни (3) и шеф). Конференц-зал можно переложить на службу приема и размещения, но лучше выделить их в другой отдел - еще два администратора, кейтеринг будет от ресторана.Генеральный менеджер, управляющий, менеджер по работе с клиентами и все остальные бумажкоперекладыватели в количестве примерно человек 5. Минимально, получается 55-60 человек на 150 номеров, что дает нам относительно неплохое соотношение 0,4 человека на 1 номер. Это вполне может сработать в странах с развитой сферой гостиничных услуг.