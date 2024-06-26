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≡ Про власть
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49460
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 11:07
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У меня вопрос в связи с прошедшими и предстоящими выборами: почему мы всегда выбираем власть которая облагает нас неподъемными штрафами? Напомню, восстание на Путиловском заводе началось, когда штрафы подняли с 5 процентов, у нас что? Штрафы за ПДД сколько процентов?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23646
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 11:07
#1
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Цитата:
Объясните мне непонятливому.

Да это уже и не новость, многие в курсе давно :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
840
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 11:24
#2
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Объясните мне - ЗАЧЕМ менять опоры, которые ещё не один десяток лет отстоят, на тонкие жестяные зубочистки, которые ещё и ставят очень криво?
Кривые столбы вписываются в облик города?посмотрите на результат замены столбов на ул. Гоголя (возле пересечения с Каирбекова) - провода висят так, что газель задеть сможет. Столбы криво стоят. Зато новенькие, зато бюджет освоен.

[Исправлено: vofkakst, 26.06.2024 - 11:26]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
657
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 14:31
#3
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За 7 лет водительского стажа я даже не знаю какие штрафы у нас за нарушение пдд. Подъемные или не очень. Отсюда вопрос почему автор знает какие у нас штрафы? И второстепенный, скорее риторический, вопрос - чем он недоволен?
По второму вопросу вообще все очевидно. Из пары практицизм-показушность выбрано второе. Во-первых наследственность совковая, во-вторых аналитическое мышление требует гораздо больших затрат энергии, и для получения знаний и для логических операций с ними и для наращивания соответствующих нейросетей в головно мозге, чем мышление основанное на исключительно сенсорном восприятии, в данном случае зрительном. А поскольку в соответствии с физическими законами любое тело стремится к состоянию с наименьшей внутренней энергией имеем то что имеем.
Понятнее стало?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39046
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 16:02
#4
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Выбери власть и через время революция уничтожит своих героев.
Это везде так, это жизнь.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
657
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 18:54
#5
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Вообще довольно двойственно автор преподнес свою мысль. С одной стороны сам он не желает действовать по правилам (иначе с чего бы интересоваться размером штрафов), с другой считает что акимату, в данном случае, необходимо действовать правильно. Зеркало конечно стерпит, но чего ж на него-то все шишки валить. Какие сами такие и столбы :-)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
218
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 19:46
#6
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Не надо допускать нарушения закона, тогда и революция, расстрел, штрафы правонарушителей не понадобятся! Тут не власть диктует законы, а обстоятельства, складывающиеся после развала СССР, который иначе как измена народу не назовешь! Вот и вся диалектика! Кто недопонимает, учите К.Маркса, он все разъяснил!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
764
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 22:01
#7
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Цитата:
vofkakst:
Объясните мне - ЗАЧЕМ менять опоры, которые ещё не один десяток лет отстоят, на тонкие жестяные зубочистки, которые ещё и ставят очень криво?


Это чисто из безопасности движения. При хорошей скорости наезда на советскую опору (из бетона), авто может сложиться как у Мадонны в клипе. При той же скорости наезда на новую оцинкованную опору - складывается опора (уже видел), ну и бампер отлетит, всё нормалды будет...
Других версий не вижу...
Советская опора еще 100 лет простоит и будет найдена археологами через 2000 лет...
Оцинковка в лучшем случае простоит 10 лет, думаю через 7 начнет гнить... Ну Кармет же тож должен работать, там большой коллектив, плюс мультипликативный эффект...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
657
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 22:23
#8
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Цитата:
mks2703:
Ну Кармет же тож должен работать, там большой коллектив, плюс мультипликативный эффект

В общем экшн ради экшена - "...любовь в резинке. Движение есть прогресса нет" х/ф дмб
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