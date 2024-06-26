Отправлено: - 22:01

vofkakst:

Объясните мне - ЗАЧЕМ менять опоры, которые ещё не один десяток лет отстоят, на тонкие жестяные зубочистки, которые ещё и ставят очень криво?

Цитата:Это чисто из безопасности движения. При хорошей скорости наезда на советскую опору (из бетона), авто может сложиться как у Мадонны в клипе. При той же скорости наезда на новую оцинкованную опору - складывается опора (уже видел), ну и бампер отлетит, всё нормалды будет...Других версий не вижу...Советская опора еще 100 лет простоит и будет найдена археологами через 2000 лет...Оцинковка в лучшем случае простоит 10 лет, думаю через 7 начнет гнить... Ну Кармет же тож должен работать, там большой коллектив, плюс мультипликативный эффект...