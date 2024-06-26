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Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49457
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 15:26
В областном центре планируется строительство Отеля «Novotel», который станет частью французской международной гостиничной группы «Accor». В портфолио гостиничной группы Accor входит 45 брендов, объединяющих более 5 600 отелей в 100 странах мира.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1329
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:26
странное сочетание - пол-города перекрыто-перерыто, а тут бац - среди огромных земляных куч 4* гостиница
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1501
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:28
с колеса обозрения будут в окна отеля заглядывать?
ну куда этот отель лепить? там места нифига нет, парковка малюсенькая, ул.Гоголя узкая и пробки в часы пик, и т.п.
ну куда этот отель лепить? там места нифига нет, парковка малюсенькая, ул.Гоголя узкая и пробки в часы пик, и т.п.
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:36
Да ладно. Лучшего места было не найти? Бредовая идея. В центре города, как парковку будут делать? Наверно "пробьют" Гоголя до аэропорта, аттракционы превратят в парковку, библиотеку в терминал?
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 15:40
19этажку же всадили на крохотный клочок - и гостиницу сделаем. Че вы думаете, парк назад забирают- придётся с ним попрощаться частично))))
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:42
Уж если хотят сделать аэропорт "подскока", то проще гостиницу "подскока" построить рядом в мкрн Аэропорт... Далеко не надо ехать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16114
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:52
Итак
Возникает куча вопросов по данному проекту
Если к нам заходит такой огромный и важный отельный бизнес значит
Целинка и Медео умрут? Ну кому нужны в центре такие огромные гостиницы для такого маленького города? А значит будет ли подниматься вопрос по реорганизации Медео и целинки?
9 этажей
150 номеров они все для пилотов международных рейсов? Это сколько тут самолётов будет приземлятся по мнению компании?))
Если отель решил строится значит видит в этом реальную выгоду и перспективу просто так вбухивать бабки в 9 этажный отель никогда никто не будет
Но тут же вопрос они реально уверены в прибыли или им наш акимат по ушам проехал?
Вопрос по кинотеатру
Где мнение владельца кинотеатра? Он что думает? Какая выручка у него на данный момент? Понятно что кинотеатр уже на ладан дышал но почему бы государству не сделать там лучше ресторан оставив здание
И вот момент что отель не выйдет ни на дьюм за территорию кинотеатра
Это я так понимаю аргумент к тому что горожане уже начали связывать снос кинотеатра и будущую реконструкцию парка которую озвучил аким
Якобы парк снесут ради отеля
А что делать с аттракционами которые находятся прямо у здания кинотеатра?
Батут, качели ещё различные игрушки
Их уберут
И ещё важный момент
Аттракционы в парке,дискотека,шум,музыка
И тут же будет огромная махина где должны отдыхать гости
Разве не будет на этой почве постоянных конфликтов?
Возникает куча вопросов по данному проекту
Если к нам заходит такой огромный и важный отельный бизнес значит
Целинка и Медео умрут? Ну кому нужны в центре такие огромные гостиницы для такого маленького города? А значит будет ли подниматься вопрос по реорганизации Медео и целинки?
9 этажей
150 номеров они все для пилотов международных рейсов? Это сколько тут самолётов будет приземлятся по мнению компании?))
Если отель решил строится значит видит в этом реальную выгоду и перспективу просто так вбухивать бабки в 9 этажный отель никогда никто не будет
Но тут же вопрос они реально уверены в прибыли или им наш акимат по ушам проехал?
Вопрос по кинотеатру
Где мнение владельца кинотеатра? Он что думает? Какая выручка у него на данный момент? Понятно что кинотеатр уже на ладан дышал но почему бы государству не сделать там лучше ресторан оставив здание
И вот момент что отель не выйдет ни на дьюм за территорию кинотеатра
Это я так понимаю аргумент к тому что горожане уже начали связывать снос кинотеатра и будущую реконструкцию парка которую озвучил аким
Якобы парк снесут ради отеля
А что делать с аттракционами которые находятся прямо у здания кинотеатра?
Батут, качели ещё различные игрушки
Их уберут
И ещё важный момент
Аттракционы в парке,дискотека,шум,музыка
И тут же будет огромная махина где должны отдыхать гости
Разве не будет на этой почве постоянных конфликтов?
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 649
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:53
Снесите лучше акимат и на его месте гостину постройте.
Цитата:
Нью Васюки?
Цитата:
Привлечение международных туристов
Нью Васюки?
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:53
Въезд будет либо с Гоголя, либо с Алтынсарина. Наверняка будут заторы. Посмотрим. К тому времени наверняка будут аэротакси. Французские. Я смотрю Гоголя французится неслабо, скоро переименовывать будем в Елисейский проспект...
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 15:58
Потом монорельс на луну и тоннель в Америку, в обход Кайрака))))
Чего многовато лапши нам запарили...ушки выдержат? Помните в свое время тоже "оранжерею" строили, у базара (ныне ТД Азия),? Или "дворец бракосочетания" на площади целинников (ныне Народный банк). Чего то не то с застройкой в городе....
Чего многовато лапши нам запарили...ушки выдержат? Помните в свое время тоже "оранжерею" строили, у базара (ныне ТД Азия),? Или "дворец бракосочетания" на площади целинников (ныне Народный банк). Чего то не то с застройкой в городе....
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 649
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 16:00
Цитата:
Центр и так перегружен, а с появлением этой гостиницы вообще транспортный коллапс будет.
Осваивайте новые районы Аэропорт и Юбилейный.
У нас в городе архитектор существует?
Отель будет состоять из 7-9 этажей, в зависимости от геологических условий. В нем будет 120-150 номеров
Центр и так перегружен, а с появлением этой гостиницы вообще транспортный коллапс будет.
Осваивайте новые районы Аэропорт и Юбилейный.
У нас в городе архитектор существует?
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 16:04
Цитата:
Если и существует, то ему очень плохо, он слеповат и не отвечает за свои действия уже
Кому приходит в голову "единый архитектурный облик"? Кто решил, что закрыть город профлистом, город сделали краше? Ещё больше стали на деревню похожи. Разница лишь в том, что в деревнях профлист красивый могут поставить.
Выкрасить фасад в белый цвет - это такая дурь! На КСК сочетание белого и бледно-серого - просто убожество.
Зато будем с крутым (и нахрен никому не нужным) отелем.
N0name:
У нас в городе архитектор существует
У нас в городе архитектор существует
Если и существует, то ему очень плохо, он слеповат и не отвечает за свои действия уже
Кому приходит в голову "единый архитектурный облик"? Кто решил, что закрыть город профлистом, город сделали краше? Ещё больше стали на деревню похожи. Разница лишь в том, что в деревнях профлист красивый могут поставить.
Выкрасить фасад в белый цвет - это такая дурь! На КСК сочетание белого и бледно-серого - просто убожество.
Зато будем с крутым (и нахрен никому не нужным) отелем.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39040
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 16:07
И на месте каруселей планируют добротный 24х этажный дом..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39040
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 16:08
Вот здание проеуратуры вообще денег не приносит, что в центре, там бы и поставили..
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 16:13
Ну и так, злободневно.
Предположим, что уже все готово . Стоит крутой отель . Но на улице Гоголя ремонт канализации. На 3 месяца. Удачного заселения :)
[Исправлено: vofkakst, 26.06.2024 - 16:21]
Предположим, что уже все готово . Стоит крутой отель . Но на улице Гоголя ремонт канализации. На 3 месяца. Удачного заселения :)
[Исправлено: vofkakst, 26.06.2024 - 16:21]
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