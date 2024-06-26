Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...

Отправлено: - 15:52

Итак



Возникает куча вопросов по данному проекту



Если к нам заходит такой огромный и важный отельный бизнес значит

Целинка и Медео умрут? Ну кому нужны в центре такие огромные гостиницы для такого маленького города? А значит будет ли подниматься вопрос по реорганизации Медео и целинки?



9 этажей

150 номеров они все для пилотов международных рейсов? Это сколько тут самолётов будет приземлятся по мнению компании?))





Если отель решил строится значит видит в этом реальную выгоду и перспективу просто так вбухивать бабки в 9 этажный отель никогда никто не будет

Но тут же вопрос они реально уверены в прибыли или им наш акимат по ушам проехал?





Вопрос по кинотеатру

Где мнение владельца кинотеатра? Он что думает? Какая выручка у него на данный момент? Понятно что кинотеатр уже на ладан дышал но почему бы государству не сделать там лучше ресторан оставив здание



И вот момент что отель не выйдет ни на дьюм за территорию кинотеатра

Это я так понимаю аргумент к тому что горожане уже начали связывать снос кинотеатра и будущую реконструкцию парка которую озвучил аким

Якобы парк снесут ради отеля

А что делать с аттракционами которые находятся прямо у здания кинотеатра?

Батут, качели ещё различные игрушки

Их уберут





И ещё важный момент



Аттракционы в парке,дискотека,шум,музыка

И тут же будет огромная махина где должны отдыхать гости

Разве не будет на этой почве постоянных конфликтов?