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≡ Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49457
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 15:26
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В областном центре планируется строительство Отеля «Novotel», который станет частью французской международной гостиничной группы «Accor». В портфолио гостиничной группы Accor входит 45 брендов, объединяющих более 5 600 отелей в 100 странах мира.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1329
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:26
#1
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странное сочетание - пол-города перекрыто-перерыто, а тут бац - среди огромных земляных куч 4* гостиница
:lol: :lol:
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1501
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:28
#2
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с колеса обозрения будут в окна отеля заглядывать?
ну куда этот отель лепить? там места нифига нет, парковка малюсенькая, ул.Гоголя узкая и пробки в часы пик, и т.п.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
761
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:36
#3
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Да ладно. Лучшего места было не найти? Бредовая идея. В центре города, как парковку будут делать? Наверно "пробьют" Гоголя до аэропорта, аттракционы превратят в парковку, библиотеку в терминал?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
839
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 15:40
#4
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19этажку же всадили на крохотный клочок - и гостиницу сделаем. Че вы думаете, парк назад забирают- придётся с ним попрощаться частично))))
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
761
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:42
#5
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Уж если хотят сделать аэропорт "подскока", то проще гостиницу "подскока" построить рядом в мкрн Аэропорт... Далеко не надо ехать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16114
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:52
#6
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Итак

Возникает куча вопросов по данному проекту

Если к нам заходит такой огромный и важный отельный бизнес значит
Целинка и Медео умрут? Ну кому нужны в центре такие огромные гостиницы для такого маленького города? А значит будет ли подниматься вопрос по реорганизации Медео и целинки?

9 этажей
150 номеров они все для пилотов международных рейсов? Это сколько тут самолётов будет приземлятся по мнению компании?))


Если отель решил строится значит видит в этом реальную выгоду и перспективу просто так вбухивать бабки в 9 этажный отель никогда никто не будет
Но тут же вопрос они реально уверены в прибыли или им наш акимат по ушам проехал?


Вопрос по кинотеатру
Где мнение владельца кинотеатра? Он что думает? Какая выручка у него на данный момент? Понятно что кинотеатр уже на ладан дышал но почему бы государству не сделать там лучше ресторан оставив здание

И вот момент что отель не выйдет ни на дьюм за территорию кинотеатра
Это я так понимаю аргумент к тому что горожане уже начали связывать снос кинотеатра и будущую реконструкцию парка которую озвучил аким
Якобы парк снесут ради отеля
А что делать с аттракционами которые находятся прямо у здания кинотеатра?
Батут, качели ещё различные игрушки
Их уберут


И ещё важный момент

Аттракционы в парке,дискотека,шум,музыка
И тут же будет огромная махина где должны отдыхать гости
Разве не будет на этой почве постоянных конфликтов?
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
649
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:53
#7
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Снесите лучше акимат и на его месте гостину постройте.
Цитата:
Привлечение международных туристов

Нью Васюки? :lol:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
761
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 15:53
#8
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Въезд будет либо с Гоголя, либо с Алтынсарина. Наверняка будут заторы. Посмотрим. К тому времени наверняка будут аэротакси. Французские. Я смотрю Гоголя французится неслабо, скоро переименовывать будем в Елисейский проспект...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
839
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 15:58
#9
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Потом монорельс на луну и тоннель в Америку, в обход Кайрака))))

Чего многовато лапши нам запарили...ушки выдержат? Помните в свое время тоже "оранжерею" строили, у базара (ныне ТД Азия),? Или "дворец бракосочетания" на площади целинников (ныне Народный банк). Чего то не то с застройкой в городе....
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
649
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 16:00
#10
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Цитата:
Отель будет состоять из 7-9 этажей, в зависимости от геологических условий. В нем будет 120-150 номеров

Центр и так перегружен, а с появлением этой гостиницы вообще транспортный коллапс будет.
Осваивайте новые районы Аэропорт и Юбилейный.
У нас в городе архитектор существует?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
839
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 16:04
#11
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Цитата:
N0name:
У нас в городе архитектор существует

Если и существует, то ему очень плохо, он слеповат и не отвечает за свои действия уже
Кому приходит в голову "единый архитектурный облик"? Кто решил, что закрыть город профлистом, город сделали краше? Ещё больше стали на деревню похожи. Разница лишь в том, что в деревнях профлист красивый могут поставить.
Выкрасить фасад в белый цвет - это такая дурь! На КСК сочетание белого и бледно-серого - просто убожество.
Зато будем с крутым (и нахрен никому не нужным) отелем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39040
Re: Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в...
Отправлено: 26.06.24 - 16:07
#12
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И на месте каруселей планируют добротный 24х этажный дом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39040
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 16:08
#13
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Вот здание проеуратуры вообще денег не приносит, что в центре, там бы и поставили..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
839
Отель международной гостиничной группы «Accor» построят в самом центре Костаная
Отправлено: 26.06.24 - 16:13
#14
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Ну и так, злободневно.
Предположим, что уже все готово . Стоит крутой отель . Но на улице Гоголя ремонт канализации. На 3 месяца. Удачного заселения :)

[Исправлено: vofkakst, 26.06.2024 - 16:21]
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