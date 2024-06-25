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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.06.24 - 23:01
#7891
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Цитата:
N0name:
А по факту... -->(никнейм

По факту факты надо приводить уважаемый, пока что ни одного слова опровержения, с достоверными фактами я от Вас и не услышал, очередной ник, пока не изгнали? Ну да может Вы Феникса себе возьмёте, это увы не история, это только мифы, ну и так сойдёт наверное,да?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.06.24 - 23:09
#7892
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И ещё раз по факту, пока что от Вас я слышал только" Ура, ура мы всех перебили, передушили и перерезали"! Такова Ваша философия, Вы человеконенавистник?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.06.24 - 23:44
#7893
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Думать то когда сами начнёте, за Уралом Россия такая красивая, я только до Енисея доехал, такая природа! Друг из Томска пишет, обезлюдел город, нормальные в Москву уехали, но при этом надо ещё земли хапнуть, зачем? Ладно бы в Космос дальше летели, Марс завоёвывать, а тут лишь бы украинцы не жили лучше,чем россияне? Всю жизнь мечтал побывать на Байкале и в Будапеште, по русски получается мечты несовместимы? Или Европа или Россия, ну пока Орбан у власти может в Будапешт и получится!
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:20
#7894
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Цитата:
saba: По факту факты надо приводить уважаемый, пока что ни одного слова опровержения, с достоверными фактами я от Вас и не услышал, очередной ник

Где такие грибы забористые растут, "историк" , который просто оказался "саба́"
Жду факты про род Макндонского из которого он был изгнан.
п.с. что я должен был опровергнуть?
:lol:

[Исправлено: N0name, 26.06.2024 - 02:28]
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:22
#7895
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Цитата:
saba:
И ещё раз по факту, пока что от Вас я слышал только

а по факту ура ура 111 не услышал?
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:26
#7896
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Цитата:
saba:
Думать то когда сами начнёте,

совет мой безвозмездный, надо больше читать, чтобы в другой раз не стать посмешищем на форуме и не только.
Ах да, я забыл. Наверное "лавры" 111 покоя не дают :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:39
#7897
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Цитата:
N0name:
совет мой безвозмездный, надо больше читать,

Уж простите, навряд ли Вы больше меня читали, в советах Ваших я увы не нуждаюсь, к сожалению когда общаюсь с такими как Вы иногда чувствую себя таким как Вы
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:51
#7898
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Цитата:
saba:
навряд ли Вы больше меня читали

ну если только во сне, то поверю. судя по коментам.
и этА... со мной лучше вообще не общаться, напрягает уровень iq собеседника стремящийся к нулю
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:55
#7899
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Цитата:
N0name:
совет мой безвозмездный, надо больше читать, чтобы

Факты можете предоставить, когда я был посмешищем форума, хоть Вы и Ноунейм , что когда, я предоставлял неправильно, выругался бы, но правила форума не дают, не понимаю, почему правила человеколюбия предоставляют слово таким как Вы? Вы же просто ненавидите людей, Вам не жаль людей ни в Харькове,ни в Севастополе, главное, чтобы Великодержавная Империя всегда была на коне!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:58
#7900
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Ну да , ну да, спорить не буду, , кстати Макаренко считал iq очень вредным явлением, конечно если Вы читали " Педагогическую поэму"
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 02:06
#7901
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Цитата:
saba: Вы
Вы же просто ненавидите людей.Ни в Луганске ни в Донецке, ни детей убитых укронацистами Для вас главное, чтобы укронацисты были на коне!
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 02:09
#7902
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Цитата:
saba:
конечно если Вы читали " Педагогическую поэму"

Я больше предпочитаю читать труды вашего кумира Степана Бандеру :lol:
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 02:17
#7903
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Цитата:
saba:
почему правила человеколюбия предоставляют слово таким как Вы?

вам хотелось бы, чтобы слово предоставлялось только таким как вы и абайкам?
но увы не повезло :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 03:13
#7904
Комментарий проходит проверку.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 03:30
#7905
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Прекрасно, и я к тому же прохожу проверку? А где же мой статус? Меня оскорбляют, это нормально, а я Даже высказаться не успел,!
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