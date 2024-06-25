Отправлено: - 01:20

saba: По факту факты надо приводить уважаемый, пока что ни одного слова опровержения, с достоверными фактами я от Вас и не услышал, очередной ник

[Исправлено: N0name, 26.06.2024 - 02:28]

Цитата:Где такие грибы забористые растут, "историк" , который просто оказался "саба́"Жду факты про род Макндонского из которого он был изгнан.п.с. что я должен был опровергнуть?