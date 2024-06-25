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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.06.24 - 23:01
Цитата:
По факту факты надо приводить уважаемый, пока что ни одного слова опровержения, с достоверными фактами я от Вас и не услышал, очередной ник, пока не изгнали? Ну да может Вы Феникса себе возьмёте, это увы не история, это только мифы, ну и так сойдёт наверное,да?
N0name:
А по факту... -->(никнейм
А по факту... -->(никнейм
По факту факты надо приводить уважаемый, пока что ни одного слова опровержения, с достоверными фактами я от Вас и не услышал, очередной ник, пока не изгнали? Ну да может Вы Феникса себе возьмёте, это увы не история, это только мифы, ну и так сойдёт наверное,да?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.06.24 - 23:09
И ещё раз по факту, пока что от Вас я слышал только" Ура, ура мы всех перебили, передушили и перерезали"! Такова Ваша философия, Вы человеконенавистник?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.06.24 - 23:44
Думать то когда сами начнёте, за Уралом Россия такая красивая, я только до Енисея доехал, такая природа! Друг из Томска пишет, обезлюдел город, нормальные в Москву уехали, но при этом надо ещё земли хапнуть, зачем? Ладно бы в Космос дальше летели, Марс завоёвывать, а тут лишь бы украинцы не жили лучше,чем россияне? Всю жизнь мечтал побывать на Байкале и в Будапеште, по русски получается мечты несовместимы? Или Европа или Россия, ну пока Орбан у власти может в Будапешт и получится!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:20
Цитата:
Где такие грибы забористые растут, "историк" , который просто оказался "саба́"
Жду факты про род Макндонского из которого он был изгнан.
п.с. что я должен был опровергнуть?
[Исправлено: N0name, 26.06.2024 - 02:28]
saba: По факту факты надо приводить уважаемый, пока что ни одного слова опровержения, с достоверными фактами я от Вас и не услышал, очередной ник
Где такие грибы забористые растут, "историк" , который просто оказался "саба́"
Жду факты про род Макндонского из которого он был изгнан.
п.с. что я должен был опровергнуть?
[Исправлено: N0name, 26.06.2024 - 02:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:22
Цитата:
а по факту ура ура 111 не услышал?
saba:
И ещё раз по факту, пока что от Вас я слышал только
И ещё раз по факту, пока что от Вас я слышал только
а по факту ура ура 111 не услышал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:26
Цитата:
совет мой безвозмездный, надо больше читать, чтобы в другой раз не стать посмешищем на форуме и не только.
Ах да, я забыл. Наверное "лавры" 111 покоя не дают
saba:
Думать то когда сами начнёте,
Думать то когда сами начнёте,
совет мой безвозмездный, надо больше читать, чтобы в другой раз не стать посмешищем на форуме и не только.
Ах да, я забыл. Наверное "лавры" 111 покоя не дают
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:39
Цитата:
Уж простите, навряд ли Вы больше меня читали, в советах Ваших я увы не нуждаюсь, к сожалению когда общаюсь с такими как Вы иногда чувствую себя таким как Вы
N0name:
совет мой безвозмездный, надо больше читать,
совет мой безвозмездный, надо больше читать,
Уж простите, навряд ли Вы больше меня читали, в советах Ваших я увы не нуждаюсь, к сожалению когда общаюсь с такими как Вы иногда чувствую себя таким как Вы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:51
Цитата:
ну если только во сне, то поверю. судя по коментам.
и этА... со мной лучше вообще не общаться, напрягает уровень iq собеседника стремящийся к нулю
saba:
навряд ли Вы больше меня читали
навряд ли Вы больше меня читали
ну если только во сне, то поверю. судя по коментам.
и этА... со мной лучше вообще не общаться, напрягает уровень iq собеседника стремящийся к нулю
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:55
Цитата:
Факты можете предоставить, когда я был посмешищем форума, хоть Вы и Ноунейм , что когда, я предоставлял неправильно, выругался бы, но правила форума не дают, не понимаю, почему правила человеколюбия предоставляют слово таким как Вы? Вы же просто ненавидите людей, Вам не жаль людей ни в Харькове,ни в Севастополе, главное, чтобы Великодержавная Империя всегда была на коне!
N0name:
совет мой безвозмездный, надо больше читать, чтобы
совет мой безвозмездный, надо больше читать, чтобы
Факты можете предоставить, когда я был посмешищем форума, хоть Вы и Ноунейм , что когда, я предоставлял неправильно, выругался бы, но правила форума не дают, не понимаю, почему правила человеколюбия предоставляют слово таким как Вы? Вы же просто ненавидите людей, Вам не жаль людей ни в Харькове,ни в Севастополе, главное, чтобы Великодержавная Империя всегда была на коне!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 01:58
Ну да , ну да, спорить не буду, , кстати Макаренко считал iq очень вредным явлением, конечно если Вы читали " Педагогическую поэму"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 02:06
Цитата:
saba: ВыВы же просто ненавидите людей.Ни в Луганске ни в Донецке, ни детей убитых укронацистами Для вас главное, чтобы укронацисты были на коне!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 02:09
Цитата:
Я больше предпочитаю читать труды вашего кумира Степана Бандеру
saba:
конечно если Вы читали " Педагогическую поэму"
конечно если Вы читали " Педагогическую поэму"
Я больше предпочитаю читать труды вашего кумира Степана Бандеру
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 02:17
Цитата:
вам хотелось бы, чтобы слово предоставлялось только таким как вы и абайкам?
но увы не повезло
saba:
почему правила человеколюбия предоставляют слово таким как Вы?
почему правила человеколюбия предоставляют слово таким как Вы?
вам хотелось бы, чтобы слово предоставлялось только таким как вы и абайкам?
но увы не повезло
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 03:13
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.06.24 - 03:30
Прекрасно, и я к тому же прохожу проверку? А где же мой статус? Меня оскорбляют, это нормально, а я Даже высказаться не успел,!
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