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≡ Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49452
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Отправлено: 25.06.24 - 18:01
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График работы в Казахстане могут изменить из-за перехода на единый часовой пояс. Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
828
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 25.06.24 - 18:01
#1
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Ой балбесы)))

Ну жили же нормально, че заныли сразу? Понятия "адаптация" не существует уже? Свыкнуться можно. *опу драли чтобы время откатить, добились своего (хвала г-же Ведлер) и все- "ненрааааицца, давайте как было, давайте график менять, давайте новую петицию"

Взрослые ж люди вроде как...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23643
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Отправлено: 25.06.24 - 18:09
#2
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Цитата:
vofkakst:
Ой балбесы)))

С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда :lol:
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