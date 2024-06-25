Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...

Отправлено: - 18:01

Ой балбесы)))



Ну жили же нормально, че заныли сразу? Понятия "адаптация" не существует уже? Свыкнуться можно. *опу драли чтобы время откатить, добились своего (хвала г-же Ведлер) и все- "ненрааааицца, давайте как было, давайте график менять, давайте новую петицию"



Взрослые ж люди вроде как...