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≡ «Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы свалок во дворах Костаная аким и директор «Тазалыка»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49452
«Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы свалок во дворах Костаная аким и директор «Тазалыка»
Отправлено: 24.06.24 - 17:55
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Прокуратура усмотрела в мусорных свалках нарушение санитарных правил, Экологического кодекса и угрозу жизни и здоровью населения. Как будут решать проблему и кого накажут в случае её ухудшения?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1853
Re: «Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы...
Отправлено: 25.06.24 - 15:08
#30
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Цитата:
7 водителей вышли на больничный по причине теплового удара.

Источник:

Тут конечно же директор Тазалыка приврал...Рабочие на уборке улиц работают от зари и до зари и никто из них не упал и не ушёл на больничный. В комментариях Ивановы защищают Ивановых..хотя в душе понимают вину Тазалыка
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1853
Re: «Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы...
Отправлено: 25.06.24 - 15:13
#31
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Второе решение мусорного вопроса это организация приёмки макулатуры! Цена на кордон упала, маргинал перестали сбор макулатуры. 5 тенге за кг, это не деньги..раньше когда цена за макулатуру была 15-25 тенге, сборщики макулатуры дрались за каждую точку ТБО
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
756
Re: «Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы...
Отправлено: 25.06.24 - 17:09
#32
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Цитата:
simkst:
Оценочная годовая выручка 13 070 339 526 ₸ 2023 год


Ну не хило так. Меня форма собственности смущает у ТОО - государственная...
При таких доходах, государство оказывает и оказывало помощь. При таких доходах, там вполне может быть приличная зарплата у работников... Вопрос, почему её нет?
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s
* simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
28
«Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы свалок во дворах Костаная аким и директор «Тазалыка»
Отправлено: 25.06.24 - 18:27
#33
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