Отправлено: - 15:08





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52683&start=15#comment_1 7 водителей вышли на больничный по причине теплового удара.Источник:

Цитата:Тут конечно же директор Тазалыка приврал...Рабочие на уборке улиц работают от зари и до зари и никто из них не упал и не ушёл на больничный. В комментариях Ивановы защищают Ивановых..хотя в душе понимают вину Тазалыка