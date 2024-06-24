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«Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы свалок во дворах Костаная аким и директор «Тазалыка»
«Город вы утопили в грязи!» - Каким видят решение проблемы свалок во дворах Костаная аким и директор «Тазалыка»
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