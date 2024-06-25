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"Дышать невозможно!" - Почему водители не включают кондиционеры в новых автобусах Костаная?
"Дышать невозможно!" - Почему водители не включают кондиционеры в новых автобусах Костаная?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49452
"Дышать невозможно!" - Почему водители не включают кондиционеры в новых автобусах Костаная?
Отправлено: 25.06.24 - 14:56
Пассажиры жалуются, что в новых автобусах карагандинского производства водители не включают кондиционеры по их просьбе. "НГ" попросила прокомментировать ситуацию перевозчиков, санэпидконтроль и отдел ЖКХ.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39037
Re: "Дышать невозможно!" - Почему водители не включают...
Отправлено: 25.06.24 - 14:56
Обычно скот так возят..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3378
"Дышать невозможно!" - Почему водители не включают кондиционеры в новых автобусах Костаная?
Отправлено: 25.06.24 - 15:06
Это вам не Астана, где ездят итальянские автобусы Iveco, проезд в автобусе стоит 90 тенге и кондёры в автобусах работают. Для засиженного мухами провициального кАстаная, пойдёт проезд на китайских бусах за 100 тенге и без кондёров.
[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2024 - 16:08]
[Исправлено: юля елиссева, 25.06.2024 - 16:08]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 828
"Дышать невозможно!" - Почему водители не включают кондиционеры в новых автобусах Костаная?
Отправлено: 25.06.24 - 15:52
Новаторы хреновы.
Были нормальные автобусы и остановки- нет же, надо все изгадить
Помните TTSовские лайнеры (Man, Neoplan) - красота. То же самое на 24 и 27 маршрутах - большие, чистые автобусы. Не то что сейчас - barbie-size.
Хотелось бы социального эксперимента (в некоторых странах так делают) заставить бы чиновников (которые эти "выкидыши автопрома" одобрил и закупил) месяца 2-3 поездить на работу. Пусть постоят под палящим солнцем в стеклянной остановке, без права на тенёк, чтоб остановка прям у дороги стояла, чтобы пылью покрываличь в ожидании. Чтоб пускали их только в переднюю дверь, в порядке очереди, потолклись бы в час пик утренний. Вот тогда бы все транспортные проблемы в городе решились бы. А так - будут одни отписки. Формально - хотели новые автобусы - нате! Про вместимость и печку/кондер никто не выдаигал требования))))
[Исправлено: vofkakst, 25.06.2024 - 16:01]
Были нормальные автобусы и остановки- нет же, надо все изгадить
Помните TTSовские лайнеры (Man, Neoplan) - красота. То же самое на 24 и 27 маршрутах - большие, чистые автобусы. Не то что сейчас - barbie-size.
Хотелось бы социального эксперимента (в некоторых странах так делают) заставить бы чиновников (которые эти "выкидыши автопрома" одобрил и закупил) месяца 2-3 поездить на работу. Пусть постоят под палящим солнцем в стеклянной остановке, без права на тенёк, чтоб остановка прям у дороги стояла, чтобы пылью покрываличь в ожидании. Чтоб пускали их только в переднюю дверь, в порядке очереди, потолклись бы в час пик утренний. Вот тогда бы все транспортные проблемы в городе решились бы. А так - будут одни отписки. Формально - хотели новые автобусы - нате! Про вместимость и печку/кондер никто не выдаигал требования))))
[Исправлено: vofkakst, 25.06.2024 - 16:01]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14924
"Дышать невозможно!" - Почему водители не включают кондиционеры в новых автобусах Костаная?
Отправлено: 25.06.24 - 16:15
Цитата:
-эй водитель почему кондер не включаите? А?
-он не работает
-да мне плевать, Быстро включи кондер. А то Я буду жаловаться в газету и ты в миг отсюда вылитишь, хам, мерзавец
P.S Зная наших людей то диалог скорей всего такой
[Исправлено: Vit, 25.06.2024 - 16:17]
Я ехала в автобусе маршрута No 3. Жара и духота, дышать невозможно! - рассказала «НГ» читательница Галина МИХАЙЛОВА. - Попросила водителя включить кондиционер, но он просьбу проигнорировал.
-эй водитель почему кондер не включаите? А?
-он не работает
-да мне плевать, Быстро включи кондер. А то Я буду жаловаться в газету и ты в миг отсюда вылитишь, хам, мерзавец
P.S Зная наших людей то диалог скорей всего такой
[Исправлено: Vit, 25.06.2024 - 16:17]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16110
Re: "Дышать невозможно!" - Почему водители не включают...
Отправлено: 25.06.24 - 16:20
кому там жарко в новых автобусах?
там окна на распашку в салоне прохладно вполне
это я про новые большие
а кондер это средство массового заражения людей
дышим же одним воздухом который кандер собирает в салоне и остужает
поэтому даже на работе лучше без кандера сидеть иначе болеют все постоянно
а мелкие автобусы обхожу стороной потому что они какието не удачные
и форточку там толком не отроешь
там окна на распашку в салоне прохладно вполне
это я про новые большие
а кондер это средство массового заражения людей
дышим же одним воздухом который кандер собирает в салоне и остужает
поэтому даже на работе лучше без кандера сидеть иначе болеют все постоянно
а мелкие автобусы обхожу стороной потому что они какието не удачные
и форточку там толком не отроешь
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1853
Re: "Дышать невозможно!" - Почему водители не включают...
Отправлено: 25.06.24 - 16:35
Цитата:
100%...и ещё напишем президенту обращение-жалобу
Vit:
-эй водитель почему кондер не включаите? А? -он не работает -да мне плевать, Быстро включи кондер. А то Я буду жаловаться в газету и ты в миг отсюда вылитишь, хам, мерзавец P.S Зная наших людей то диалог скорей всего такой
-эй водитель почему кондер не включаите? А? -он не работает -да мне плевать, Быстро включи кондер. А то Я буду жаловаться в газету и ты в миг отсюда вылитишь, хам, мерзавец P.S Зная наших людей то диалог скорей всего такой
100%...и ещё напишем президенту обращение-жалобу
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 756
Re: "Дышать невозможно!" - Почему водители не включают...
Отправлено: 25.06.24 - 17:18
Зачем там кондер? Ездил на 2,12,19 везде открытые окна. Если будет кондер, тогда надо окна закрывать, а при такой скученности, мы получим рассадники болезней... Тема канешно беспонтовая.
Вот в часы пик, неплохо бы пустить автобусы большей вместимости, а не эти красивые импортные Пазики... Водителей приучить нормальному вождению. Иногда складывается впечатление, что они специально ускоряются (из вредности), чтобы кто-нить е.нулся. Не все, но есть шумахеры.
Вот в часы пик, неплохо бы пустить автобусы большей вместимости, а не эти красивые импортные Пазики... Водителей приучить нормальному вождению. Иногда складывается впечатление, что они специально ускоряются (из вредности), чтобы кто-нить е.нулся. Не все, но есть шумахеры.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5091
Re: "Дышать невозможно!" - Почему водители не включают...
Отправлено: 25.06.24 - 18:25
Цитата:
А эти Iveco в Костанае собирают, кстати тоже не самая удачная конструкция, просто китайцы, казахстанской сборки дешевле итальянцев казахстанской сборки, я представляю сколько бы стоил новый MAN, пусть и тоже собранный у нас
юля елиссева:
где ездят итальянские автобусы Iveco, проезд в автобусе стоит 90 тенге и кондёры в автобусах
где ездят итальянские автобусы Iveco, проезд в автобусе стоит 90 тенге и кондёры в автобусах
А эти Iveco в Костанае собирают, кстати тоже не самая удачная конструкция, просто китайцы, казахстанской сборки дешевле итальянцев казахстанской сборки, я представляю сколько бы стоил новый MAN, пусть и тоже собранный у нас
-
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