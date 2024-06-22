Отправлено: - 14:12

NG.kz:

Память об этом будет жива всегда

Цитата:Нет. Как совки кончатся так и память будет что-то типа "...ну было и было".Но строго говоря нехорошо статья представляет совок. Пиетета к нему я конечно не испытываю но чтобы за барана продать спортивную честь...это дурно характеризует способность той формации к продовольственному обеспечению населения. С другой стороны эта же статья сообщает что и ничего не изменилось. Тогда за барана предлагалось чтобы совсем не бегун прибежал первым, теперь немногим больше чем за барана предлагается чтобы именем неизвестного ноунейма ( не пользователя форума нг) называли улицы. К чему тогда эти стенания о благолепном совке где все было "правильнее" чем нынче!?