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Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49438
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 10:57
83 года назад началась Великая Отечественная война, принесшая советским людям неисчислимые беды и страдания. Память об этом будет жива всегда. И мы в этот день проявляем свою волю и выносливость на первом этапе президентской мили и свою готовность к труду и обороне.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3376
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 10:57
И этот автор ещё кого-то частенько обвиняет в коррупции?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14917
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 11:46
Ну а че, все верно)
В ауле за одного барашка становятся чемпионом.
В городе за два.
В стране за три)
В ауле за одного барашка становятся чемпионом.
В городе за два.
В стране за три)
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:13
Вранье конечно, но тогда баран ни стоил ничего, от слова вообще.
Тем более в Наурзуме или Камышном.
Баран тогда был, скорее оскорблением, чем подарком..
Тем более в Наурзуме или Камышном.
Баран тогда был, скорее оскорблением, чем подарком..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:16
Баран стоил пузырь или максимум пару.
Сегодня это курица Жас Канат.
Одна штука.
Равно двум пузырям.
И мне говорят рассказ, что тов. Денисов совершил этот коррупционный подвиг в эквивалент сегодняшней курицы?
Ну это прям что то..
Сегодня это курица Жас Канат.
Одна штука.
Равно двум пузырям.
И мне говорят рассказ, что тов. Денисов совершил этот коррупционный подвиг в эквивалент сегодняшней курицы?
Ну это прям что то..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:18
Цитата:
Чемпионам тогда давали автомобили.
За скачки и огромные по тем временам деньги.
Но не баранов.
Баран был что то сродни курице, просто пожрать и собакам кости отдать с мясом.
Подарком считалась все таки лошадь, потом москвич.
Vit:
В ауле за одного барашка становятся чемпионом.
В ауле за одного барашка становятся чемпионом.
Чемпионам тогда давали автомобили.
За скачки и огромные по тем временам деньги.
Но не баранов.
Баран был что то сродни курице, просто пожрать и собакам кости отдать с мясом.
Подарком считалась все таки лошадь, потом москвич.
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:20
Цитата:
Это смотря, что за баран, тот что учится или тот что в зачёт идёт.
Анекдот
//На проходной одного из среднеазиатских университетов вахтер останавливает посетителя с бараном:- Уважаемый, с бараном в университет вход запрещен.- Э-э, дорогой, это не баран, а мясо. А вот мой баран учится в вашем университете на первом курсе.//
111:
Баран стоил пузырь или максимум пару.
Баран стоил пузырь или максимум пару.
Это смотря, что за баран, тот что учится или тот что в зачёт идёт.
Анекдот
//На проходной одного из среднеазиатских университетов вахтер останавливает посетителя с бараном:- Уважаемый, с бараном в университет вход запрещен.- Э-э, дорогой, это не баран, а мясо. А вот мой баран учится в вашем университете на первом курсе.//
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:43
А в целом подозрительная и странная статья. С Началом о том, что 83 года назад была война и закончив общим апофеозом с бараном, что стало всё же лучше, чем 30-ть лет назад. Очередной подлиз к новой власти?
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 13:11
И раньше даже ребенок знал, что кормить барана в пути запрещено, да и не будет он особо жрать, они от лежания и давки пуза, и так там какашками все обгаживают.
Так что статья, которая казалось бы, должна осудить фашисткое нападение в 5 утра на СССР, закончилась каким то надуманным рассказом про баранов.
Наверно намек в статье на то, что советские люди были тогда баранами перед немцами?
[Исправлено: 111, 22.06.2024 - 14:12]
Так что статья, которая казалось бы, должна осудить фашисткое нападение в 5 утра на СССР, закончилась каким то надуманным рассказом про баранов.
Наверно намек в статье на то, что советские люди были тогда баранами перед немцами?
[Исправлено: 111, 22.06.2024 - 14:12]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 648
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 14:12
Цитата:
Нет. Как совки кончатся так и память будет что-то типа "...ну было и было".
Но строго говоря нехорошо статья представляет совок. Пиетета к нему я конечно не испытываю но чтобы за барана продать спортивную честь...это дурно характеризует способность той формации к продовольственному обеспечению населения. С другой стороны эта же статья сообщает что и ничего не изменилось. Тогда за барана предлагалось чтобы совсем не бегун прибежал первым, теперь немногим больше чем за барана предлагается чтобы именем неизвестного ноунейма ( не пользователя форума нг) называли улицы. К чему тогда эти стенания о благолепном совке где все было "правильнее" чем нынче!?
NG.kz:
Память об этом будет жива всегда
Память об этом будет жива всегда
Нет. Как совки кончатся так и память будет что-то типа "...ну было и было".
Но строго говоря нехорошо статья представляет совок. Пиетета к нему я конечно не испытываю но чтобы за барана продать спортивную честь...это дурно характеризует способность той формации к продовольственному обеспечению населения. С другой стороны эта же статья сообщает что и ничего не изменилось. Тогда за барана предлагалось чтобы совсем не бегун прибежал первым, теперь немногим больше чем за барана предлагается чтобы именем неизвестного ноунейма ( не пользователя форума нг) называли улицы. К чему тогда эти стенания о благолепном совке где все было "правильнее" чем нынче!?
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