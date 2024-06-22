НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49438
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 10:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
83 года назад началась Великая Отечественная война, принесшая советским людям неисчислимые беды и страдания. Память об этом будет жива всегда. И мы в этот день проявляем свою волю и выносливость на первом этапе президентской мили и свою готовность к труду и обороне.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3376
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 10:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И этот автор ещё кого-то частенько обвиняет в коррупции?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14917
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 11:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а че, все верно)
В ауле за одного барашка становятся чемпионом.
В городе за два.
В стране за три)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38979
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вранье конечно, но тогда баран ни стоил ничего, от слова вообще.
Тем более в Наурзуме или Камышном.
Баран тогда был, скорее оскорблением, чем подарком..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38979
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баран стоил пузырь или максимум пару.
Сегодня это курица Жас Канат.
Одна штука.
Равно двум пузырям.
И мне говорят рассказ, что тов. Денисов совершил этот коррупционный подвиг в эквивалент сегодняшней курицы?
Ну это прям что то..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38979
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В ауле за одного барашка становятся чемпионом.

Чемпионам тогда давали автомобили.
За скачки и огромные по тем временам деньги.
Но не баранов.
Баран был что то сродни курице, просто пожрать и собакам кости отдать с мясом.
Подарком считалась все таки лошадь, потом москвич.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3259
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:20
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Баран стоил пузырь или максимум пару.

Это смотря, что за баран, тот что учится или тот что в зачёт идёт.
Анекдот :lol:
//На проходной одного из среднеазиатских университетов вахтер останавливает посетителя с бараном:- Уважаемый, с бараном в университет вход запрещен.- Э-э, дорогой, это не баран, а мясо. А вот мой баран учится в вашем университете на первом курсе.//
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3259
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 12:43
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в целом подозрительная и странная статья. С Началом о том, что 83 года назад была война и закончив общим апофеозом с бараном, что стало всё же лучше, чем 30-ть лет назад. Очередной подлиз к новой власти?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38979
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 13:11
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И раньше даже ребенок знал, что кормить барана в пути запрещено, да и не будет он особо жрать, они от лежания и давки пуза, и так там какашками все обгаживают.
Так что статья, которая казалось бы, должна осудить фашисткое нападение в 5 утра на СССР, закончилась каким то надуманным рассказом про баранов.
Наверно намек в статье на то, что советские люди были тогда баранами перед немцами?

[Исправлено: 111, 22.06.2024 - 14:12]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
648
Аркадий ДЕНИСОВ: И все это про бег
Отправлено: 22.06.24 - 14:12
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Память об этом будет жива всегда

Нет. Как совки кончатся так и память будет что-то типа "...ну было и было".
Но строго говоря нехорошо статья представляет совок. Пиетета к нему я конечно не испытываю но чтобы за барана продать спортивную честь...это дурно характеризует способность той формации к продовольственному обеспечению населения. С другой стороны эта же статья сообщает что и ничего не изменилось. Тогда за барана предлагалось чтобы совсем не бегун прибежал первым, теперь немногим больше чем за барана предлагается чтобы именем неизвестного ноунейма ( не пользователя форума нг) называли улицы. К чему тогда эти стенания о благолепном совке где все было "правильнее" чем нынче!?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS