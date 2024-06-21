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≡ Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49437
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
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- Эти подлецы получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет Наталья Садыкова в Facebook. - Причем Мейрам Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 22.06.24 - 00:52
#30
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Цитата:
mks2703:
что Аблязов украл деньги не у государства, а лично у НАНа...

Деньги государства , это деньги Нана.
Тут надо только было понять это.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 22.06.24 - 00:54
#31
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Цитата:
mks2703:
Я читаю иногда оппозиционные газеты.

Их нет от слова вообще.
О чем ты?
Раньше это Республика, Куб, который про Кулагина и разрезы подробно рассказывал, это некоторые статьи из ранней Зоны.
Это был ранний Ратель.
Сейчас ничего этого нет и в помине.
Есть только пародия на это..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1332
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 22.06.24 - 00:58
#32
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Цитата:
111:
Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата.. Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..

.....надо было тебя послать ты я думаю не поймался....да совсем забыл ты же собрался в спасатели на малибу.....P.S.вакансия на тарелочке ещё свободна
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 22.06.24 - 01:12
#33
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
надо было тебя послать ты я думаю не поймался..

Я за свою власть и ее олигархов убивать никого не намерен.
Поэтому я не патриот и никогда им не буду.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1332
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 22.06.24 - 01:14
#34
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Цитата:
abaika95:
Над Россией последнее время только и остаётся что ржать Плакать как-то не пристало


.....ржать не умею опыта вообще никакого не было времяни научиться....так ты Абай поделись опытом так сказать научи нас неучей.....сядем вместе и будем ржать..
:-o :-o :-o
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1332
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 22.06.24 - 01:18
#35
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Цитата:
111:
Я за свою власть и ее олигархов убивать никого не намерен. Поэтому я не патриот и никогда им не буду.

....ну и правильно зачем грех на душу брать...пойдём лучше спасателями на тарелку я вот с заработков приеду и будем вместе работать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 22.06.24 - 01:50
#36
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Даже в Астре фото с НГ, впервые вижу там

upload images



[Исправлено: 111, 22.06.2024 - 02:51]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6239
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 22.06.24 - 07:42
#37
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Цитата:
abaika95:
шутка конечно


Кто такой это Айдос: - я допустим как и Саба, узнал о нем только благодаря этому покушению( и было ли ОНО- не внутренние ли разборки среди басевцев или как обычно- за денежные или другие долги) и почему президент такой страны как Казахстан делает о нем ОФИЦИАЛЬНОЕ сообщение ( у него что других дел нет, для этого есть или пресс-служба МИДа или МВД страны) и почему должны верить жене этого Айдоса и всё ли что она говорить - есть правда( у нас же всегда идёт ремарка - верьте только с официальным сообщениям властей).
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