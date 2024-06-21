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Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата.. Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..

Цитата:.....надо было тебя послать ты я думаю не поймался....да совсем забыл ты же собрался в спасатели на малибу.....P.S.вакансия на тарелочке ещё свободна