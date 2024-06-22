Отправлено: - 01:09

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Кто и где мне ещё буде 70 тыс евриков в год платить?

Цитата:А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год?Можно да, тупо под проценты сесть конечно и в любой стране мира жить.