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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:09
Цитата:
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год?
Можно да, тупо под проценты сесть конечно и в любой стране мира жить.
Эл-починно:
Кто и где мне ещё буде 70 тыс евриков в год платить?
Кто и где мне ещё буде 70 тыс евриков в год платить?
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год?
Можно да, тупо под проценты сесть конечно и в любой стране мира жить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:12
Цитата:
Ты чё мелешь? Откуда у тебя инфа такая?
111:
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год? Можно да, тупо под проценты сесть конечно и в любой стране мира жить.
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год? Можно да, тупо под проценты сесть конечно и в любой стране мира жить.
Ты чё мелешь? Откуда у тебя инфа такая?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:12
Цитата:
Ну каждому своё, я после 7-ми леи приехал было, посмотрел - не моё уже, всё чужое. Стало.
111:
У нас Роза казашка, каждый год приезжала в гости с Германии со своим бюргером, нас подарками одаривала, качественные такие одежды, игрушки, теперь ездит в Астану, а почему?
У нас Роза казашка, каждый год приезжала в гости с Германии со своим бюргером, нас подарками одаривала, качественные такие одежды, игрушки, теперь ездит в Астану, а почему?
Ну каждому своё, я после 7-ми леи приехал было, посмотрел - не моё уже, всё чужое. Стало.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:13
Цитата:
спросил у местных. впервые слышат
111:
Весь Рудный его знает.
Весь Рудный его знает.
спросил у местных. впервые слышат
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:14
Цитата:
Никто, с какого перепуга?
111:
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год?
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год?
Никто, с какого перепуга?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:17
Цитата:
Вот именно, потому многие сидят тут и будут исполнять законы того государства, где они держат бизнес, тот же Машкевич, владелец ССГПО, почему он еще в Казахстане, ведь тут надо бояться какого то аксакала с гор?
Эл-починно:
Никто, с какого перепуга?
Никто, с какого перепуга?
Вот именно, потому многие сидят тут и будут исполнять законы того государства, где они держат бизнес, тот же Машкевич, владелец ССГПО, почему он еще в Казахстане, ведь тут надо бояться какого то аксакала с гор?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:19
Цитата:
На Юбилейном делает холодильники, стиралки, микроволновки и тд.
У местных наверно ничего не ломалось на заре 2000х и до сего момента.
Тогда их раз два и обчелся.
Карачун:
спросил у местных. впервые слышат
спросил у местных. впервые слышат
На Юбилейном делает холодильники, стиралки, микроволновки и тд.
У местных наверно ничего не ломалось на заре 2000х и до сего момента.
Тогда их раз два и обчелся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:20
Цитата:
Это нормально.
Я в Рудный приезжаю сейчас и Господи думаю, как я тут жил и еще хвалил вот Это.
Эл-починно:
Ну каждому своё, я после 7-ми леи приехал было, посмотрел - не моё уже, всё чужое. Стало.
Ну каждому своё, я после 7-ми леи приехал было, посмотрел - не моё уже, всё чужое. Стало.
Это нормально.
Я в Рудный приезжаю сейчас и Господи думаю, как я тут жил и еще хвалил вот Это.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:21
Цитата:
Потому что ещё не достаточно на счету - элементарно Ватсон.
111:
тот же Машкевич, владелец ССГПО, почему он еще в Казахстане,
тот же Машкевич, владелец ССГПО, почему он еще в Казахстане,
Потому что ещё не достаточно на счету - элементарно Ватсон.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:23
Цитата:
Этотне инфа, а приблизительное предположение, как и у тебя.
Моя сеструха управляет махоньким магазинчиком в 80 квадратов.
Всего лишь
И я вижу как она живет.
Она не хозяйка магазина.
О да, в Качарах!
Кругосветные путешествия, Египты всякие, авто только новые.
Ну муж правда на комбинате тысяч 600 еще получает, сутки через двое.
Примерно представляю что такое магазин, который более тысячи квадратов
maxsaf:
Ты чё мелешь? Откуда у тебя инфа такая?
Ты чё мелешь? Откуда у тебя инфа такая?
Этотне инфа, а приблизительное предположение, как и у тебя.
Моя сеструха управляет махоньким магазинчиком в 80 квадратов.
Всего лишь
И я вижу как она живет.
Она не хозяйка магазина.
О да, в Качарах!
Кругосветные путешествия, Египты всякие, авто только новые.
Ну муж правда на комбинате тысяч 600 еще получает, сутки через двое.
Примерно представляю что такое магазин, который более тысячи квадратов
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:27
Цитата:
А сколько надо миллиардов, чтоб испугаться аксакала с каких то гор?
Он и так набирает южан на комбинат, они в первую очередь, это узбеки в основном.
Наташкина племянница вышла за такого, всю семью их взяли в первую очередь, потому что знают южный казахскоузбекский.
Потом квартиру тоже узбек у меня выкупил с Навои, его тоже устроили, ох, как я их недолюбливаю.
Из за этого с племянницей почти не обшаемся, гадина какая то стала.
[Исправлено: 111, 22.06.2024 - 02:28]
Эл-починно:
Потому что ещё не достаточно на счету - элементарно Ватсон.
Потому что ещё не достаточно на счету - элементарно Ватсон.
А сколько надо миллиардов, чтоб испугаться аксакала с каких то гор?
Он и так набирает южан на комбинат, они в первую очередь, это узбеки в основном.
Наташкина племянница вышла за такого, всю семью их взяли в первую очередь, потому что знают южный казахскоузбекский.
Потом квартиру тоже узбек у меня выкупил с Навои, его тоже устроили, ох, как я их недолюбливаю.
Из за этого с племянницей почти не обшаемся, гадина какая то стала.
[Исправлено: 111, 22.06.2024 - 02:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:32
Цитата:
Это лучше у "француза" спросить. Он точно знает.
111:
А сколько надо миллиардов, чтоб испугаться аксакала с каких то гор?
А сколько надо миллиардов, чтоб испугаться аксакала с каких то гор?
Это лучше у "француза" спросить. Он точно знает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:37
Вот сейчас в инсте, приехали в кз
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