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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:09
#7771
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Цитата:
Эл-починно:
Кто и где мне ещё буде 70 тыс евриков в год платить?

А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год?
Можно да, тупо под проценты сесть конечно и в любой стране мира жить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23619
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:12
#7772
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Цитата:
111:
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год? Можно да, тупо под проценты сесть конечно и в любой стране мира жить.

Ты чё мелешь? Откуда у тебя инфа такая?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:12
#7773
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Цитата:
111:
У нас Роза казашка, каждый год приезжала в гости с Германии со своим бюргером, нас подарками одаривала, качественные такие одежды, игрушки, теперь ездит в Астану, а почему?

Ну каждому своё, я после 7-ми леи приехал было, посмотрел - не моё уже, всё чужое. Стало.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:13
#7774
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Цитата:
111:
Весь Рудный его знает.

спросил у местных. впервые слышат
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:14
#7775
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Цитата:
111:
А кто Добринцову будет у вас платить 400 тысяч ойро в год?

Никто, с какого перепуга? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:17
#7776
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Цитата:
Эл-починно:
Никто, с какого перепуга?

Вот именно, потому многие сидят тут и будут исполнять законы того государства, где они держат бизнес, тот же Машкевич, владелец ССГПО, почему он еще в Казахстане, ведь тут надо бояться какого то аксакала с гор?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:19
#7777
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Цитата:
Карачун:
спросил у местных. впервые слышат

На Юбилейном делает холодильники, стиралки, микроволновки и тд.
У местных наверно ничего не ломалось на заре 2000х и до сего момента.
Тогда их раз два и обчелся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:20
#7778
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Цитата:
Эл-починно:
Ну каждому своё, я после 7-ми леи приехал было, посмотрел - не моё уже, всё чужое. Стало.

Это нормально.
Я в Рудный приезжаю сейчас и Господи думаю, как я тут жил и еще хвалил вот Это.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:21
#7779
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Цитата:
111:
тот же Машкевич, владелец ССГПО, почему он еще в Казахстане,

Потому что ещё не достаточно на счету - элементарно Ватсон. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:23
#7780
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Цитата:
maxsaf:
Ты чё мелешь? Откуда у тебя инфа такая?

Этотне инфа, а приблизительное предположение, как и у тебя.
Моя сеструха управляет махоньким магазинчиком в 80 квадратов.
Всего лишь
И я вижу как она живет.
Она не хозяйка магазина.
О да, в Качарах!
Кругосветные путешествия, Египты всякие, авто только новые.
Ну муж правда на комбинате тысяч 600 еще получает, сутки через двое.
Примерно представляю что такое магазин, который более тысячи квадратов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:27
#7781
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Цитата:
Эл-починно:
Потому что ещё не достаточно на счету - элементарно Ватсон.

А сколько надо миллиардов, чтоб испугаться аксакала с каких то гор?
Он и так набирает южан на комбинат, они в первую очередь, это узбеки в основном.
Наташкина племянница вышла за такого, всю семью их взяли в первую очередь, потому что знают южный казахскоузбекский.
Потом квартиру тоже узбек у меня выкупил с Навои, его тоже устроили, ох, как я их недолюбливаю.
Из за этого с племянницей почти не обшаемся, гадина какая то стала.

[Исправлено: 111, 22.06.2024 - 02:28]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:32
#7782
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Цитата:
111:
А сколько надо миллиардов, чтоб испугаться аксакала с каких то гор?

Это лучше у "француза" спросить. Он точно знает. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.06.24 - 01:37
#7783
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Вот сейчас в инсте, приехали в кз

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