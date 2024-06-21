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≡ Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах прокомментировали в ДЧС Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49437
Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 21.06.24 - 15:41
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- В этом году 20 человек мы обучили, - сообщил Жанибек Каримбаев. - Чтобы стать спасателем-дружинником, молодой человек должен быть физически крепким, должно быть желание и медицинское подтверждение того, что он здоров.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38963
Re: Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах...
Отправлено: 21.06.24 - 15:41
#1
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Я бы тоже спасателем поработал, девчонок бы спасал, спаситель в Малибу..
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
736
Re: Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах...
Отправлено: 21.06.24 - 20:10
#2
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Цитата:
111:
Я бы тоже спасателем поработал, девчонок бы спасал, спаситель


А твоя знает, что ты хотел бы спасать деффчонок? Делать массаж между двух холмов, "изо рта в рот" делать вдох... Знает? Если узнает, может тогда надо будет спасать тебя...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1329
Re: Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах...
Отправлено: 22.06.24 - 00:46
#3
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Цитата:
111:
Я бы тоже спасателем поработал, девчонок бы спасал, спаситель в Малибу..


.....у нас на тарелочку могу тебя пристроить у меня знакомый самый главный по спасениям на тарелке.... круг,ласты,маску выдадут....правда зимой надо будет выходить рыбаков спасать,вагончик с буржуйкай и дровами в наличии имеются...обычно там контингент отдыхающие-бухарики ПЧСТР,Уральская или микрашка Г,бывает и я забегаю....сейчас то нет на заработках......самое главное у тебя есть желание а есть желание утонувших на тарелке не будет....
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38963
Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 22.06.24 - 00:51
#4
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Цитата:
mks2703:
твоя знает, что ты хотел бы спасать деффчонок? Делать массаж между двух холмов, "изо рта в рот" делать вдох

Знает что меня туда никто не возьмет.
Помню в Щучье у спасателей водку брали за 10 рублей, переплывали на лодке все озеро, а на камне, как его там, среди озера, спасатели постоянно бухали.
Тогда водка не помню сколько стоила, 1989-1990, а у них всегда на продажу была.
Вся наша тубзона, а там 700 человек, обслуживалась спасателями, особенно по вечерам когда дискотеки вокруг озера.
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