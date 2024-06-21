Отправлено: - 00:51

mks2703:

твоя знает, что ты хотел бы спасать деффчонок? Делать массаж между двух холмов, "изо рта в рот" делать вдох

Цитата:Знает что меня туда никто не возьмет.Помню в Щучье у спасателей водку брали за 10 рублей, переплывали на лодке все озеро, а на камне, как его там, среди озера, спасатели постоянно бухали.Тогда водка не помню сколько стоила, 1989-1990, а у них всегда на продажу была.Вся наша тубзона, а там 700 человек, обслуживалась спасателями, особенно по вечерам когда дискотеки вокруг озера.