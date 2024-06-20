Отправлено: - 00:33

555:

Весь мир от них уже уходит, очень удобно на электронку чеки получать. Экономия бумаги, не нужен печатающий ккм (его еще программировать и настраивать надо, обслуживать).

[Исправлено: maxsaf, 22.06.2024 - 01:34]

Цитата:Да без разницы, бумажный или электронный - переводить наименования все равно придется. Хотя конечно бумажный станет почти вдвое длиннее, если много наименований.