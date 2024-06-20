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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49437
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23618
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 21:09
#165
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Цитата:
Добринцофф:
Ну не больше 1млн я так думаю

Цитата:
Эл-починно:
кириллица, латиница

А может и больше :lol: два раза придется переделывать :lol: Просто так деньги на ветер.

[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 22:10]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38963
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 21:56
#166
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Да, запутался

[Исправлено: 111, 21.06.2024 - 23:01]

Цитата:
maxsaf: А может и больше


С каких конкретных данных такая уверенность?

[Исправлено: 111, 21.06.2024 - 23:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23618
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 21:59
#167
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Ты темой не ошибся? Здесь тема про чеки и ценники
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23618
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 22:16
#168
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Цитата:
111:
С каких конкретных данных такая уверенность?

Это не уверенность, а предположение, разве это не очевидно?
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
733
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 22.06.24 - 00:25
#169
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Не пойму, вот нафига бумажные чеки? Весь мир от них уже уходит, очень удобно на электронку чеки получать. Экономия бумаги, не нужен печатающий ккм (его еще программировать и настраивать надо, обслуживать).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23618
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 22.06.24 - 00:33
#170
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Цитата:
555:
Весь мир от них уже уходит, очень удобно на электронку чеки получать. Экономия бумаги, не нужен печатающий ккм (его еще программировать и настраивать надо, обслуживать).

Да без разницы, бумажный или электронный - переводить наименования все равно придется. Хотя конечно бумажный станет почти вдвое длиннее, если много наименований.

[Исправлено: maxsaf, 22.06.2024 - 01:34]
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
733
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 22.06.24 - 00:43
#171
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Цитата:
maxsaf:
Да без разницы, бумажный или электронный - переводить наименования все равно придется.

Программно это гораздо проще сделать я думаю, чем ККМ прошивать.
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
733
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 22.06.24 - 00:45
#172
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Цитата:
maxsaf:
Да без разницы, бумажный или электронный

Не знаю, кому как, мне электронные удобнее, сейчас везде настроил - Магнит, КБ, Ашан, Татнефть, Лукоил, все электронно приходит - и всегда под рукой.
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