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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5084
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 08:49
#7741
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Цитата:
таноми52:
Понятна ирония Макса?

Нет может я чувство юмора, где-то потерял,Максаф для меня сейчас старая заезженная лошадь(пластинка) ничего нового, но постоянно громко ржёт! Ржёт качественно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5084
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 08:55
#7742
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Я и сам лошадь по гороскопу, увы тоже старый и заезженный, иногда всхраплю спросонок думая что боевой конь, потом жизнь быстро ставит на место и опять я Холстомер,унылая личность :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5084
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 11:56
#7743
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Лабуда сегодня про ККМ ни о чём, повод одному любителю "Зайти, пнуть, а потом ржать весь вечер"! В чем вопрос? В перестройке ККМ? Или ржать целую неделю?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 20:59
#7744
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А тут пробуем занять позицию русскоязычных



Ох как хорош интернет, когда особенно скушно и болееш мумийкроном..

[Исправлено: 111, 21.06.2024 - 22:00]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23612
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 21:20
#7745
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Цитата:
saba:
Лабуда сегодня про ККМ ни о чём, повод одному любителю "Зайти, пнуть, а потом ржать весь вечер"! В чем вопрос? В перестройке ККМ? Или ржать целую неделю?

Тема то была серьезная, но благодаря вам превратилась в цирк, после того, как вы выставили чек, в котором шапка переведена, а наименование - нет. Вы даже не задумались, как бы выглядел этот чек, если бы состоял из десятков наименований. Тогда ну явно бы в глаза бросилось, что ничего не переведено, что касается самих товаров или услуг. Потом предлагаете посреднические услуги хитреца, чтобы порешать эту проблему. Камеди Клаб отдыхает :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23612
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 21:22
#7746
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Цитата:
111:
Ох как хорош интернет, когда особенно скушно и болееш мумийкроном..

Даже там поняли, кто ты есть :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 22:02
#7747
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Зато 155 отметок нравится, плюс 42 во втором комменте, пока я лидер



[Исправлено: 111, 21.06.2024 - 23:03]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23612
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 22:27
#7748
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Цитата:
111:
Зато 155 отметок нравится, плюс 42 во втором комменте, пока я лидер

Ну, они же думают, что ты и правда активист, который не хочет казахский учить, а не провокатор, который способствует выявлению недовольных :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5084
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 22:45
#7749
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Сейчас друзья звонили, аж слеза навернулась, оказывается у меня тоже были поклонники, десятилетими, мои песни на старых кассетах берегли, теперь говорят , стёрлись кассеты, можно по новой записать, вроде мелочь, но какой я счастливый :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 23:04
#7750
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Цитата:
N0name:
Не надо появляться под разными никами

Цитата:
N0name:
короче, по факту ты оказался: мир дверь мяч

Цитата:
N0name:
Билли ты утомил своими фантазиями

Ты так колхозно парируешь что даже жалко тебя неможк))Цитата:
N0name:
по твоей больной логике получается гитлер, Афганистан и ислам единоверцы?

Нет
По твоей больной логике получается что самый главный христианинский народ на планете и лучший христианский лидер были немцы и Гитлер))
Немецкие солдаты сжигающие деревни носили на пряжках орла с надписью
С нами бог!
А какой с ними бог был? Явно не Аллах же))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.06.24 - 23:05
#7751
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Цитата:
saba:
Зайти, пнуть, а потом ржать весь вечер

Причем пинает он стенку
И ржёт от того что больно ноге)

Это шизофрения
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