Отправлено: - 17:20

Vit:

люди стали для войны мясом

[Исправлено: Skeptic, 20.06.2024 - 18:21]

Цитата:Мясо - не мясо, но территории контролировать могут только живые люди. Особенно в первые дни после боёв.Это потом, после окончательной зачистки от нежелательных элементов, территории можно передавать под управление гражданской власти и полиции.Так что, без армии никак не получится.Конечно, с учётом сложности современной техники, армия должна быть профессиональной...Но начальная военная подготовка должна быть. В школе, ВУЗе. Наряду с воспитанием.Уже сейчас можно наблюдать, к чему приводит отсутствие такой подготовки и такого воспитания.Страны, которые слишком увлеклись этой темой, можно голыми руками брать.Там нет никого, кто готов биться за свою землю с оружием в руках (которое они только по телевизору видят).А в оправдание там придумывают "версии" типа "зачем мне воевать за олигархов?"