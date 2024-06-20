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Мотиватор для призывников и их родителей
Мотиватор для призывников и их родителей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49436
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 14:59
Призывник- срочник из Костаная попал в реанимацию не пробыв в части и 2х недель . У него резко ухудшилось здоровье после побоев командира...в конце июня должна состоятся присяга... 17 мая добровольно отправился в часть в Отар и 6 попал в реанимацию в тяжелом состоянии... Почему об этом замалчивают сми? 1500 уклонистов по области не зря видимо скрываются.
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Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 257
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 14:59
Надо наёмную армию делать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3375
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 15:59
Армия должна быть контрактной и профессиональной. Поголовный призыв давно пора оставить в прошлом.
[Исправлено: юля елиссева, 20.06.2024 - 17:00]
[Исправлено: юля елиссева, 20.06.2024 - 17:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14916
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 16:18
Судя по Украине, контрактная, наёмники, профессионалы это уже вчерашний день. А сегодня Только тактическое ядерное оружие или быть на двадцать шагов впереди по военым технологиям противника. А люди стали для войны мясом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3375
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 16:33
Цитата:
не надо судить об Украине жадно впитывая нарративы кремлёвской пропаганды. Кремлейвская пропаганда даст фору геббельсовской.
Цитата:
Люди в любой войне всегда были и будут мясом.
юля елиссева:
Судя по Украине, контрактная, наёмники, профессионалы это уже вчерашний день.
Судя по Украине, контрактная, наёмники, профессионалы это уже вчерашний день.
не надо судить об Украине жадно впитывая нарративы кремлёвской пропаганды. Кремлейвская пропаганда даст фору геббельсовской.
Цитата:
Vit:
А люди стали для войны мясом.
А люди стали для войны мясом.
Люди в любой войне всегда были и будут мясом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1416
Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 17:20
Цитата:
Мясо - не мясо, но территории контролировать могут только живые люди. Особенно в первые дни после боёв.
Это потом, после окончательной зачистки от нежелательных элементов, территории можно передавать под управление гражданской власти и полиции.
Так что, без армии никак не получится.
Конечно, с учётом сложности современной техники, армия должна быть профессиональной...
Но начальная военная подготовка должна быть. В школе, ВУЗе. Наряду с воспитанием.
Уже сейчас можно наблюдать, к чему приводит отсутствие такой подготовки и такого воспитания.
Страны, которые слишком увлеклись этой темой, можно голыми руками брать.
Там нет никого, кто готов биться за свою землю с оружием в руках (которое они только по телевизору видят).
А в оправдание там придумывают "версии" типа "зачем мне воевать за олигархов?"
[Исправлено: Skeptic, 20.06.2024 - 18:21]
Vit:
люди стали для войны мясом
люди стали для войны мясом
Мясо - не мясо, но территории контролировать могут только живые люди. Особенно в первые дни после боёв.
Это потом, после окончательной зачистки от нежелательных элементов, территории можно передавать под управление гражданской власти и полиции.
Так что, без армии никак не получится.
Конечно, с учётом сложности современной техники, армия должна быть профессиональной...
Но начальная военная подготовка должна быть. В школе, ВУЗе. Наряду с воспитанием.
Уже сейчас можно наблюдать, к чему приводит отсутствие такой подготовки и такого воспитания.
Страны, которые слишком увлеклись этой темой, можно голыми руками брать.
Там нет никого, кто готов биться за свою землю с оружием в руках (которое они только по телевизору видят).
А в оправдание там придумывают "версии" типа "зачем мне воевать за олигархов?"
[Исправлено: Skeptic, 20.06.2024 - 18:21]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 736
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 17:49
Пока не будет показательных посадок, ничего не изменится. Хотя итак не изменится, может только количество сократится...
В данном случае, рядом с этим командиром, должны сесть старшие офицеры.
Во всех подобных случаях, последовательность должна идти снизу вверх, причем сверху ответственность должна возрастать.
К примеру избивают южане мальчика с севера (такое сплошь и рядом). Должны сесть все - сержант, командир взвода, роты, батальона и психолог (или как там он называется). Тогда возможно, что-то и поменяется в голове неадекватных сослуживцев...
В данном случае, рядом с этим командиром, должны сесть старшие офицеры.
Во всех подобных случаях, последовательность должна идти снизу вверх, причем сверху ответственность должна возрастать.
К примеру избивают южане мальчика с севера (такое сплошь и рядом). Должны сесть все - сержант, командир взвода, роты, батальона и психолог (или как там он называется). Тогда возможно, что-то и поменяется в голове неадекватных сослуживцев...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 824
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 18:00
Как водку с коньяком продавать - так с 21 года. Как автомат в руки дать - так с 18 лет и вперёд.
Не любят у нас нелицеприянные факты обнародовать. Тёплое место потерять можно.
Не любят у нас нелицеприянные факты обнародовать. Тёплое место потерять можно.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1328
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 20.06.24 - 23:40
Цитата:
.....не контрактной тем более профессиональной армии нам ненадо,мы тебя Юлинька на границе с твоим флажком поставим и будешь бегать по всей границе отпугивая недругов так сказать,все будут шорохаться от этого радужного и не сунутся к нам.....
юля елиссева:
Армия должна быть контрактной и профессиональной. Поголовный призыв давно пора оставить в прошлом.
Армия должна быть контрактной и профессиональной. Поголовный призыв давно пора оставить в прошлом.
.....не контрактной тем более профессиональной армии нам ненадо,мы тебя Юлинька на границе с твоим флажком поставим и будешь бегать по всей границе отпугивая недругов так сказать,все будут шорохаться от этого радужного и не сунутся к нам.....
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.02.19
- Сообщений:
- 21
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 21.06.24 - 00:21
Цитата:
безполезно
родом из Шанхая2022:
безполезно
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5084
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 21.06.24 - 08:33
Я служил в стройбате, дедовщина была ещё та, ничего не оправдываю, но та закалка которую получил там, в жизни очень пригодилась, особенно в 90 е. Женщины обычно жалуются, мужчины перевелись! В 18 лет,это уже мужчина, а не ребенок, если трус то уже в карантине вешаться начнет, у нас был такой, раз 5 из петли вытаскивали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6934
Re: Мотиватор для призывников и их родителей
Отправлено: 21.06.24 - 23:03
Без армии никак не обойтись. Вон японцы отказалиь вообще,у них даже нет министра обороны,но они под крылышком заокеанских хозяев,а эти даже не извинились за две атомные бомбы брошенные на мирных граждан сразу после второй мировой войны.
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