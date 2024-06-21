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≡ 85-летняя женщина упала в траншею в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49436
85-летняя женщина упала в траншею в Рудном
Отправлено: 21.06.24 - 22:58
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Несчастный случай произошел сегодня, 21 июня, около 10.30 на ул. П. Корчагина, 90. На помощь женщине 1939 года рождения пришли сотрудники ДЧС.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6934
Re: 85-летняя женщина упала в траншею в Рудном
Отправлено: 21.06.24 - 22:58
#1
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Бедная старушке,даже за хлебом некого послать,вот так каратают в одиночестве многие жители,лучше тогда добровольно уйти в дом престарелых,чем однажды свалиться в яму
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