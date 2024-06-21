saba: Лабуда сегодня про ККМ ни о чём, повод одному любителю "Зайти, пнуть, а потом ржать весь вечер"! В чем вопрос? В перестройке ККМ? Или ржать целую неделю?
Тема то была серьезная, но благодаря вам превратилась в цирк, после того, как вы выставили чек, в котором шапка переведена, а наименование - нет. Вы даже не задумались, как бы выглядел этот чек, если бы состоял из десятков наименований. Тогда ну явно бы в глаза бросилось, что ничего не переведено, что касается самих товаров или услуг. Потом предлагаете посреднические услуги хитреца, чтобы порешать эту проблему. Камеди Клаб отдыхает
Сейчас друзья звонили, аж слеза навернулась, оказывается у меня тоже были поклонники, десятилетими, мои песни на старых кассетах берегли, теперь говорят , стёрлись кассеты, можно по новой записать, вроде мелочь, но какой я счастливый
N0name: короче, по факту ты оказался: мир дверь мяч
Цитата:
N0name: Билли ты утомил своими фантазиями
Ты так колхозно парируешь что даже жалко тебя неможк))Цитата:
N0name: по твоей больной логике получается гитлер, Афганистан и ислам единоверцы?
Нет По твоей больной логике получается что самый главный христианинский народ на планете и лучший христианский лидер были немцы и Гитлер)) Немецкие солдаты сжигающие деревни носили на пряжках орла с надписью С нами бог! А какой с ними бог был? Явно не Аллах же))
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