Отправлено: - 21:20

saba:

Лабуда сегодня про ККМ ни о чём, повод одному любителю "Зайти, пнуть, а потом ржать весь вечер"! В чем вопрос? В перестройке ККМ? Или ржать целую неделю?

Цитата:Тема то была серьезная, но благодаря вам превратилась в цирк, после того, как вы выставили чек, в котором шапка переведена, а наименование - нет. Вы даже не задумались, как бы выглядел этот чек, если бы состоял из десятков наименований. Тогда ну явно бы в глаза бросилось, что ничего не переведено, что касается самих товаров или услуг. Потом предлагаете посреднические услуги хитреца, чтобы порешать эту проблему. Камеди Клаб отдыхает