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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
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Я робот(Пользователи)
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- 49435
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:26
Цитата:
Действительно, разобрались, расходимся, тему можно закрывать. 111 сам себя перехитрил.
Добринцофф:
Браво Абайка вот тебе исчерпывающий ответ!
Браво Абайка вот тебе исчерпывающий ответ!
Действительно, разобрались, расходимся, тему можно закрывать. 111 сам себя перехитрил.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:26
Если б работал как Добринцов с оборотом в несколько сотен миллионов, то я бы и по китайски стал писать, в любое время, а так, за эту мелочь расстраиваться как то, не то.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:28
Цитата:
Этот ум мог трудиться на благо Казахстана, но ценники помешали
saba:
например на форуме спросите у Макса он подскажет, сделать проблему за 500 тенге в мировую, ум надо иметь хитрый и изворотливый.
например на форуме спросите у Макса он подскажет, сделать проблему за 500 тенге в мировую, ум надо иметь хитрый и изворотливый.
Этот ум мог трудиться на благо Казахстана, но ценники помешали
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:28
Цитата:
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра?
maxsaf:
Добринцов же слово в слово сказал - причин не видит, на количестве денег от покупателей это никак не скажется.
Добринцов же слово в слово сказал - причин не видит, на количестве денег от покупателей это никак не скажется.
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:32
Цитата:
Конечно неправильно,ну неужели вы не видите разницу,или оформить шапку на гос языке из 2-3 слов,или полностью переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов
saba:
Сделайте, если кто-то скажет, что это неправильно
Сделайте, если кто-то скажет, что это неправильно
Конечно неправильно,ну неужели вы не видите разницу,или оформить шапку на гос языке из 2-3 слов,или полностью переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:32
Цитата:
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало
111:
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра?
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра?
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:33
Цитата:
Очевидно, что он не понимает.
Добринцофф:
Конечно неправильно,ну неужели вы не видите разницу,или оформить шапку на гос языке из 2-3 слов,или полностью переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов
Конечно неправильно,ну неужели вы не видите разницу,или оформить шапку на гос языке из 2-3 слов,или полностью переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов
Очевидно, что он не понимает.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:36
Цитата:
Начало чего?
Для бизнеса нет начала и нет конца, если он хорош, он может уехать, и оставить тут своего менегера, сдать в аренду и тд.
На бизнес, а он у него хороший, исходя из отзывов народа, это ну никак не скажется.
Если только у него не ранимая психика.
Не он первый и не он последний, уезжает на Канары, а тут оставляет свое доверенное лицо управлять.
И что?
maxsaf:
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало
Начало чего?
Для бизнеса нет начала и нет конца, если он хорош, он может уехать, и оставить тут своего менегера, сдать в аренду и тд.
На бизнес, а он у него хороший, исходя из отзывов народа, это ну никак не скажется.
Если только у него не ранимая психика.
Не он первый и не он последний, уезжает на Канары, а тут оставляет свое доверенное лицо управлять.
И что?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:39
Цитата:
Я с Рудного уехал, но открыть то же самое тут не могу, потому что цены в три раза дороже на недвижимость
Потому у меня пока небольшой бизнес там.
Хотя тяжело уже.
Так же и он, во Францию допустим уедет, купит ли он себе такой же магазин в Марселе в тысячу квадратов хотя бы?
maxsaf:
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало
Я с Рудного уехал, но открыть то же самое тут не могу, потому что цены в три раза дороже на недвижимость
Потому у меня пока небольшой бизнес там.
Хотя тяжело уже.
Так же и он, во Францию допустим уедет, купит ли он себе такой же магазин в Марселе в тысячу квадратов хотя бы?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:40
Цитата:
Дело не в ценниках и базу можно переделать,но это ведь не разовая акция,а уже тенденция,с каждым годом требования по использованию гос.языка будет всё больше и больше,мой родной язык русский ,казахский я уже не выучу,да и честно говоря не вижу смысла,да как это ни печально но рано или поздно, придётся уезжать.
111:
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра
Дело не в ценниках и базу можно переделать,но это ведь не разовая акция,а уже тенденция,с каждым годом требования по использованию гос.языка будет всё больше и больше,мой родной язык русский ,казахский я уже не выучу,да и честно говоря не вижу смысла,да как это ни печально но рано или поздно, придётся уезжать.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:40
Цитата:
Сколько потеря денег в процентах от оборота средств?
Ну может даже от годовой выручки, ладно, с оборота не считаем.
Добринцофф:
переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов
переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов
Сколько потеря денег в процентах от оборота средств?
Ну может даже от годовой выручки, ладно, с оборота не считаем.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:43
Цитата:
На русском эту базу я сам делал,первоначальный ввод номенклатуры примерно дней 10 с 8-22 ,но после этого она уже разрослась примерно раза в 3 больше,продублировать на казахском ,по деньгам не знаю сколько это будет стоить.Ну не больше 1млн я так думаю
111:
Сколько потеря денег в процентах от оборота средств?
Сколько потеря денег в процентах от оборота средств?
На русском эту базу я сам делал,первоначальный ввод номенклатуры примерно дней 10 с 8-22 ,но после этого она уже разрослась примерно раза в 3 больше,продублировать на казахском ,по деньгам не знаю сколько это будет стоить.Ну не больше 1млн я так думаю
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:45
Цитата:
Нет.
Я про бизнес вообще то.
Давай не путать.
Я так же казахский не выучу, ни моя жена, ребенок , стараемся.
И как я написал где то, там тоже спор, почему в Германию бегут и сдают на немецкий, говорю, как будет тут зп как в Германии 7000 ойро, я первым побегу сдавать казахский.
Но тут идет про бизнес, а не про нашу с тобой долгую либо нет, жизнь.
Это другое
Из за казахского языка, ценников, пусть хоть как в Смойле все по казахски, завтра продашь по дешевке магазин или сразу закроешь его?
Добринцофф:
казахский я уже не выучу,да и честно говоря не вижу смысла,да как это ни печально но рано или поздно, придётся уезжать
казахский я уже не выучу,да и честно говоря не вижу смысла,да как это ни печально но рано или поздно, придётся уезжать
Нет.
Я про бизнес вообще то.
Давай не путать.
Я так же казахский не выучу, ни моя жена, ребенок , стараемся.
И как я написал где то, там тоже спор, почему в Германию бегут и сдают на немецкий, говорю, как будет тут зп как в Германии 7000 ойро, я первым побегу сдавать казахский.
Но тут идет про бизнес, а не про нашу с тобой долгую либо нет, жизнь.
Это другое
Из за казахского языка, ценников, пусть хоть как в Смойле все по казахски, завтра продашь по дешевке магазин или сразу закроешь его?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3250
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:46
Прежде нужно с самим языком определиться (кириллица, латиница, если латиница, то какой из 6-ти вариантов вроде - окончательный) а уж потом можно и за базы с ценниками браться. А так впереди паровоза бежать - не красиво получается.
[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2024 - 21:47]
[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2024 - 21:47]
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:48
Цитата:
Ну.
У меня сеструха работает в магазине у дома в Качарах.
Для того магазинчика и миллион не проблема, но там квадратов 80.
Для твоего магазина разово или частями отдать миллион, думаю по силам.
Да, жалко, но из-за миллиона потерять двести в год допустим, разумно ли это?
Добринцофф:
Ну не больше 1млн я так думаю
Ну не больше 1млн я так думаю
Ну.
У меня сеструха работает в магазине у дома в Качарах.
Для того магазинчика и миллион не проблема, но там квадратов 80.
Для твоего магазина разово или частями отдать миллион, думаю по силам.
Да, жалко, но из-за миллиона потерять двести в год допустим, разумно ли это?
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