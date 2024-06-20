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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49435
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23609
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:26
#150
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Цитата:
Добринцофф:
Браво Абайка вот тебе исчерпывающий ответ!

Действительно, разобрались, расходимся, тему можно закрывать. 111 сам себя перехитрил. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38954
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:26
#151
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Если б работал как Добринцов с оборотом в несколько сотен миллионов, то я бы и по китайски стал писать, в любое время, а так, за эту мелочь расстраиваться как то, не то.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23609
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:28
#152
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Цитата:
saba:
например на форуме спросите у Макса он подскажет, сделать проблему за 500 тенге в мировую, ум надо иметь хитрый и изворотливый.

Этот ум мог трудиться на благо Казахстана, но ценники помешали ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38954
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:28
#153
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Цитата:
maxsaf:
Добринцов же слово в слово сказал - причин не видит, на количестве денег от покупателей это никак не скажется.

Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9929
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:32
#154
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Цитата:
saba:
Сделайте, если кто-то скажет, что это неправильно

Конечно неправильно,ну неужели вы не видите разницу,или оформить шапку на гос языке из 2-3 слов,или полностью переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23609
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:32
#155
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Цитата:
111:
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра?

Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23609
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:33
#156
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Цитата:
Добринцофф:
Конечно неправильно,ну неужели вы не видите разницу,или оформить шапку на гос языке из 2-3 слов,или полностью переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов

Очевидно, что он не понимает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38954
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:36
#157
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Цитата:
maxsaf:
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало

Начало чего?
Для бизнеса нет начала и нет конца, если он хорош, он может уехать, и оставить тут своего менегера, сдать в аренду и тд.
На бизнес, а он у него хороший, исходя из отзывов народа, это ну никак не скажется.
Если только у него не ранимая психика.
Не он первый и не он последний, уезжает на Канары, а тут оставляет свое доверенное лицо управлять.
И что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38954
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:39
#158
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Цитата:
maxsaf:
Сразу уедет, потому что понимает: ценники - это только начало

Я с Рудного уехал, но открыть то же самое тут не могу, потому что цены в три раза дороже на недвижимость
Потому у меня пока небольшой бизнес там.
Хотя тяжело уже.
Так же и он, во Францию допустим уедет, купит ли он себе такой же магазин в Марселе в тысячу квадратов хотя бы?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9929
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:40
#159
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Цитата:
111:
Ну вот видишь, все таки ценники на казахском сделает, если на бизнес это будет влиять, или сразу уедет, завтра

Дело не в ценниках и базу можно переделать,но это ведь не разовая акция,а уже тенденция,с каждым годом требования по использованию гос.языка будет всё больше и больше,мой родной язык русский ,казахский я уже не выучу,да и честно говоря не вижу смысла,да как это ни печально но рано или поздно, придётся уезжать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38954
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:40
#160
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Цитата:
Добринцофф:
переделать всю базу из несколько тысяч наименований, некоторые из которых состоят из 2-3 слов

Сколько потеря денег в процентах от оборота средств?
Ну может даже от годовой выручки, ладно, с оборота не считаем.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9929
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:43
#161
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Цитата:
111:
Сколько потеря денег в процентах от оборота средств?

На русском эту базу я сам делал,первоначальный ввод номенклатуры примерно дней 10 с 8-22 ,но после этого она уже разрослась примерно раза в 3 больше,продублировать на казахском ,по деньгам не знаю сколько это будет стоить.Ну не больше 1млн я так думаю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38954
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:45
#162
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Цитата:
Добринцофф:
казахский я уже не выучу,да и честно говоря не вижу смысла,да как это ни печально но рано или поздно, придётся уезжать

Нет.
Я про бизнес вообще то.
Давай не путать.
Я так же казахский не выучу, ни моя жена, ребенок , стараемся.
И как я написал где то, там тоже спор, почему в Германию бегут и сдают на немецкий, говорю, как будет тут зп как в Германии 7000 ойро, я первым побегу сдавать казахский.
Но тут идет про бизнес, а не про нашу с тобой долгую либо нет, жизнь.
Это другое
Из за казахского языка, ценников, пусть хоть как в Смойле все по казахски, завтра продашь по дешевке магазин или сразу закроешь его?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3250
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:46
#163
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Прежде нужно с самим языком определиться (кириллица, латиница, если латиница, то какой из 6-ти вариантов вроде - окончательный) а уж потом можно и за базы с ценниками браться. А так впереди паровоза бежать - не красиво получается. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2024 - 21:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38954
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 20:48
#164
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Цитата:
Добринцофф:
Ну не больше 1млн я так думаю

Ну.
У меня сеструха работает в магазине у дома в Качарах.
Для того магазинчика и миллион не проблема, но там квадратов 80.
Для твоего магазина разово или частями отдать миллион, думаю по силам.
Да, жалко, но из-за миллиона потерять двести в год допустим, разумно ли это?
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