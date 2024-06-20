Отправлено: - 20:28

saba:

например на форуме спросите у Макса он подскажет, сделать проблему за 500 тенге в мировую, ум надо иметь хитрый и изворотливый.

Цитата:Этот ум мог трудиться на благо Казахстана, но ценники помешали