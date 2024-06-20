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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49435
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23589
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:31
#105
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Цитата:
111:
чек на русском

Какой магазин?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9924
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:31
#106
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Цитата:
Vit:
Чек от Сабы

В этом чеке на казахском языке только шапка и всякая ненужная информация, которую и так никто никогда не читает,а всё самое интересное на русском :lol:
Я такой то же могу сделать сам за полчаса бесплатно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:35
#107
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Цитата:
maxsaf:
Какой магазин?

Белорусские товары же, в центре
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5076
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:36
#108
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Цитата:
Добринцофф:
Я такой то же могу сделать сам за полчаса бесплатно

Кто и что требует от Вас другого, есть закон, нужно, чтобы чек был на 2 языках, всё, что нужно ещё, если кто то требует от Вас больше, посылайте их. Аж неудобно стало, я и вдруг учу предпринимателя как соблюдать закон
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5076
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:39
#109
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Цитата:
Добринцофф:
Я такой то же могу сделать сам за полчаса бесплатно

Сделайте, если кто-то скажет, что это неправильно, читайте текст закона и недоброжелателям, говорите, все вопросы в Ак Орду
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:39
#110
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А вот мне от мумикрона чек на русском тоже дали, но почему Казактелеком?

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5076
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:42
#111
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Меня всегда поражает юридическая безграмотность наших людей,
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9924
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:45
#112
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Цитата:
111:
но почему Казактелеком?

Казахтелеком это оператор ОФД которому ты платишь 1500тнг\месяц, что то вроде посредника между предпринимателем и налоговой,у них на серверах хранятся все чеки,есть и другие операторы,можно выбирать.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5076
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:45
#113
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Цитата:
111:

Вот и смотри разницу, всё на русском, хотя бы имя продавца поставил бы на казахском закон исполнен,
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5076
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:47
#114
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Бестолково, всё это, пока наши чиновники умом не блещут, надо пользоваться
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