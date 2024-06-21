НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Скважины не отвечают нормам" - Почему водопровод в село тянут за 30 км, пояснил аким района в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49435
"Скважины не отвечают нормам" - Почему водопровод в село тянут за 30 км, пояснил аким района в Костанайской области
Отправлено: 21.06.24 - 19:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В село Новошумное Фёдоровского района прокладывают ветку водопровода из села Ивангородское, которое находится за 30 км. Местные жители считают, что необходимости в этом нет. Ситуацию на брифинге в РСК прокомментировал аким района Тауба ИСАБАЕВ.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1328
Re: "Скважины не отвечают нормам" - Почему водопровод...
Отправлено: 21.06.24 - 19:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....как всегда и сново всё по рука..пски зато всё на цифру переводят....элементарный водопровод по человечески сделать не могут,растянули на десятилетия....ещё сидит и умничает....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS