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"Скважины не отвечают нормам" - Почему водопровод в село тянут за 30 км, пояснил аким района в Костанайской области
"Скважины не отвечают нормам" - Почему водопровод в село тянут за 30 км, пояснил аким района в Костанайской области
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