Отправлено: - 19:36

Добринцофф:

Я такой то же могу сделать сам за полчаса бесплатно

Цитата:Кто и что требует от Вас другого, есть закон, нужно, чтобы чек был на 2 языках, всё, что нужно ещё, если кто то требует от Вас больше, посылайте их. Аж неудобно стало, я и вдруг учу предпринимателя как соблюдать закон