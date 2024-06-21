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≡ Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49435
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
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- Эти подлецы получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет Наталья Садыкова в Facebook. - Причем Мейрам Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
619
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:36
#15
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Цитата:
abaika95:
я буду долго ржать

Единственное, что ты умеешь.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
619
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:37
#16
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Цитата:
abaika95:

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5076
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:39
#17
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Цитата:
Vit:
Кто заказал, тот их и поймал. Это очевидно. А этот тот тоже нашёл 6де скрывается. В

Виталий, ты зачем как Марик, у него во всех бедах Россия виновата?
А про чек забыл? Научи как скидывать, напиши в личку, буду очень благодарен!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3404
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 13:43
#18
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Цитата:
saba:
узнал кто такой Айдос Садыков


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16097
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 15:02
#19
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Цитата:
maxsaf:
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться

Этих оказывается тоже не поймали
Они выехали из Украины)Цитата:
mks2703:
Они поймали двух казахов

Не поймали
Цитата:
saba:
не убили бы,

Не убили
Живой)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16097
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 15:03
#20
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Цитата:
N0name:
Единственное, что ты умеешь.

Над Россией последнее время только и остаётся что ржать
Плакать как-то не пристало
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 15:17
#21
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Цитата:
abaika95:
судя по тому что россияне даже ядом травануть до конца никого не могут то мы с ними на одной волне)

Хотя только допер, с Рахатом Алиевым в Австрии и внуком Назарбаева в Англии по моему, убийства были на самом высоком уровне!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 16:15
#22
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Тактично ли это сюда всовывать.
Но 5я минута, реклама Нашей Газеты


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 16:22
#23
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Причем газету изучали вчера как понял, в 22.56, судя по форуму там обо мне и заде моей кухарки..
Наверно тоже нравится он им..
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
100
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 17:46
#24
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Вообще то сами украинцы сообщили, что подозреваемые покинули Украину через молдавскую границу. Установили и задержали -это две большие разницы!
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
734
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 19:07
#25
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Цитата:
abaika95:
Не поймали


В какой-то газете, с её слов - поймали. Как прочитал, так и передал...
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
734
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 19:16
#26
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У этой пары самомнения через край. Если бы не попытка убийства, никто бы их не знал. Скорей всего местные сами всё и придумали, и реализовали, может даже и казахов под это дело "подписали"...
Я больше знал о куче богатеньких мажоров-бездельниках из КЗ, которые прожигают бабки на Украине, "заработанные" их папками в КЗ.
Кто такие Садыковы? Думаю, мало кто знал до сегодняшнего времени. По сути расходный материал в большой игре...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 19:18
#27
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Цитата:
mks2703:
Кто такие Садыковы? Думаю, мало кто знал до сегодняшнего времени. По

Ну канал Басе знали все, кто читает и другое мнение о Казахстане и его ворах
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