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Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49435
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
- Эти подлецы получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет Наталья Садыкова в Facebook. - Причем Мейрам Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области.
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N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 619
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:36
Цитата:
Единственное, что ты умеешь.
abaika95:
я буду долго ржать
я буду долго ржать
Единственное, что ты умеешь.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 619
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:37
Цитата:
abaika95:
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5076
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:39
Цитата:
Виталий, ты зачем как Марик, у него во всех бедах Россия виновата?
А про чек забыл? Научи как скидывать, напиши в личку, буду очень благодарен!
Vit:
Кто заказал, тот их и поймал. Это очевидно. А этот тот тоже нашёл 6де скрывается. В
Кто заказал, тот их и поймал. Это очевидно. А этот тот тоже нашёл 6де скрывается. В
Виталий, ты зачем как Марик, у него во всех бедах Россия виновата?
А про чек забыл? Научи как скидывать, напиши в личку, буду очень благодарен!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3404
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 13:43
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16097
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 15:02
Цитата:
Этих оказывается тоже не поймали
Они выехали из Украины)Цитата:
Не поймали
Цитата:
Не убили
Живой)
maxsaf:
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться
Этих оказывается тоже не поймали
Они выехали из Украины)Цитата:
mks2703:
Они поймали двух казахов
Они поймали двух казахов
Не поймали
Цитата:
saba:
не убили бы,
не убили бы,
Не убили
Живой)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16097
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 15:03
Цитата:
Над Россией последнее время только и остаётся что ржать
Плакать как-то не пристало
N0name:
Единственное, что ты умеешь.
Единственное, что ты умеешь.
Над Россией последнее время только и остаётся что ржать
Плакать как-то не пристало
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 15:17
Цитата:
Хотя только допер, с Рахатом Алиевым в Австрии и внуком Назарбаева в Англии по моему, убийства были на самом высоком уровне!
abaika95:
судя по тому что россияне даже ядом травануть до конца никого не могут то мы с ними на одной волне)
судя по тому что россияне даже ядом травануть до конца никого не могут то мы с ними на одной волне)
Хотя только допер, с Рахатом Алиевым в Австрии и внуком Назарбаева в Англии по моему, убийства были на самом высоком уровне!
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 16:15
Тактично ли это сюда всовывать.
Но 5я минута, реклама Нашей Газеты
Но 5я минута, реклама Нашей Газеты
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 16:22
Причем газету изучали вчера как понял, в 22.56, судя по форуму там обо мне и заде моей кухарки..
Наверно тоже нравится он им..
Наверно тоже нравится он им..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 100
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 17:46
Вообще то сами украинцы сообщили, что подозреваемые покинули Украину через молдавскую границу. Установили и задержали -это две большие разницы!
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 734
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 19:07
Цитата:
В какой-то газете, с её слов - поймали. Как прочитал, так и передал...
abaika95:
Не поймали
Не поймали
В какой-то газете, с её слов - поймали. Как прочитал, так и передал...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 734
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 19:16
У этой пары самомнения через край. Если бы не попытка убийства, никто бы их не знал. Скорей всего местные сами всё и придумали, и реализовали, может даже и казахов под это дело "подписали"...
Я больше знал о куче богатеньких мажоров-бездельниках из КЗ, которые прожигают бабки на Украине, "заработанные" их папками в КЗ.
Кто такие Садыковы? Думаю, мало кто знал до сегодняшнего времени. По сути расходный материал в большой игре...
Я больше знал о куче богатеньких мажоров-бездельниках из КЗ, которые прожигают бабки на Украине, "заработанные" их папками в КЗ.
Кто такие Садыковы? Думаю, мало кто знал до сегодняшнего времени. По сути расходный материал в большой игре...
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 19:18
Цитата:
Ну канал Басе знали все, кто читает и другое мнение о Казахстане и его ворах
mks2703:
Кто такие Садыковы? Думаю, мало кто знал до сегодняшнего времени. По
Кто такие Садыковы? Думаю, мало кто знал до сегодняшнего времени. По
Ну канал Басе знали все, кто читает и другое мнение о Казахстане и его ворах
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