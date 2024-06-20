Отправлено: - 12:20

maxsaf:

Выход он уже нашел и озвучил, так что в шахту полезешь ты

maxsaf:

А и правда, давай, убери, а я посмотрю, как это у тебя получится

maxsaf:

Это же ты про 111го ипэшника сейчас, да?

maxsaf:

У нас просто французы в Квебеке живут, там себе чеки на французском выбивают

maxsaf:

Странно, у нас не должен быть. И никто не страдает

Добринцофф:

Так никто и не хочет

Добринцофф:

предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.

Добринцофф:

Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.

Добринцофф:



И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди

Добринцофф:

то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.

Цитата:твои родственники еще есть)есть кому в шахту пойти работать) Цитата:так уберут скороя тебе говорил чем больше ты воняешь из канады тем больше ты делаешь хуже условия для русского языка в стране)именно так это и работает)Цитата:еще раз тебе повторяюты не умеешь переводить стрелкимне плевать на 111 я даже не знаю какой он ипэшникречь о магазинах и чекахесть задача сделать чеки на двух языкахпусть делают Цитата:нет не вриу вас два гос языка по всей странефранцуз имеет право у тебя в деревне обслуживание в магазине получить на французском гос языке и чек на гос языке получитьа также образование и мед услугиесли вы не можете предоставить ему услуги на гос языке значит у вас идет нарушение закона и ущемление граждану нас вот русские живут только на севереу нас русский язык не гос языкно русский может получить услугу на русском хоть ломаном даже в шымкенте никто ему отказывать не имеет прававот и вопрос зачем нам два гос языка как ты везде орешь? канада судя по всему сильно отстаёт от нас в этом плане Цитата:просто ты в канаде примкнул к нацистам получаетсяи вам плевать на мнение французских гражданзагнали их в гетто откуда им путешествие по остальной стране закрытопросто потому что во всей стране где официально два гос языка плевать хотели на второй государственный язык))Цитата:не хочет что? исполнять хотелки потребителей?так какие вы коммерсанты тогда? Цитата:я смотрю ты не хочешь пониматьчто это не вопрос выгоды и нетэто ЗАКОНдва гос языка обязанностькак обязанность следить за сроком годности продуктов в магазинеесли ты продашь просроченное молоко тебя штрафанутили пиво ребенкуты же не возмущаешься что штраф за это не объективный?Цитата:ну ты сравнил опу с пальцемэто китайский сервис для внешнего потребителяв китае внутренние сервисы на каком языке работают? на русском? на французском? Цитата:потому что в китае внутренние сервисы работают на китайском и толькоты работаешь на ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ у тебя никто из китая огурцы не приезжает покупать чтобы ты делал наименование товаров на китайскома раз ты работаешь в стране где гос язык казахский то наименование должно быть на казахском и уже для удобства остальных на русском для русскоязычных покупателейзапомни русский язык тебе разрешен для использования на рынкеа казахский это обязательныйне наоборот Цитата:если есть два магазина один с переводом а другой нетто тот где нет перевод оштрафуютесли стоят два магазина где в одном тухлые товары а в другом нет, тот где тухлые товары оштрафуюттак понятно?