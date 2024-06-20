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≡ ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49435
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
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Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16097
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 12:20
#90
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Цитата:
maxsaf:
Выход он уже нашел и озвучил, так что в шахту полезешь ты

твои родственники еще есть)
есть кому в шахту пойти работать) Цитата:
maxsaf:
А и правда, давай, убери, а я посмотрю, как это у тебя получится

так уберут скоро
я тебе говорил чем больше ты воняешь из канады тем больше ты делаешь хуже условия для русского языка в стране)
именно так это и работает)
Цитата:
maxsaf:
Это же ты про 111го ипэшника сейчас, да?

еще раз тебе повторяю
ты не умеешь переводить стрелки
мне плевать на 111 я даже не знаю какой он ипэшник
речь о магазинах и чеках
есть задача сделать чеки на двух языках
пусть делают Цитата:
maxsaf:
У нас просто французы в Квебеке живут, там себе чеки на французском выбивают

нет не ври
у вас два гос языка по всей стране
француз имеет право у тебя в деревне обслуживание в магазине получить на французском гос языке и чек на гос языке получить
а также образование и мед услуги
если вы не можете предоставить ему услуги на гос языке значит у вас идет нарушение закона и ущемление граждан
у нас вот русские живут только на севере
у нас русский язык не гос язык
но русский может получить услугу на русском хоть ломаном даже в шымкенте никто ему отказывать не имеет права
вот и вопрос зачем нам два гос языка как ты везде орешь? канада судя по всему сильно отстаёт от нас в этом плане Цитата:
maxsaf:
Странно, у нас не должен быть. И никто не страдает

просто ты в канаде примкнул к нацистам получается
и вам плевать на мнение французских граждан
загнали их в гетто откуда им путешествие по остальной стране закрыто
просто потому что во всей стране где официально два гос языка плевать хотели на второй государственный язык))


Цитата:
Добринцофф:
Так никто и не хочет

не хочет что? исполнять хотелки потребителей?
так какие вы коммерсанты тогда? Цитата:
Добринцофф:
предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.

я смотрю ты не хочешь понимать
что это не вопрос выгоды и нет
это ЗАКОН
два гос языка обязанность
как обязанность следить за сроком годности продуктов в магазине
если ты продашь просроченное молоко тебя штрафанут
или пиво ребенку
ты же не возмущаешься что штраф за это не объективный?
Цитата:
Добринцофф:
Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.

ну ты сравнил опу с пальцем
это китайский сервис для внешнего потребителя
в китае внутренние сервисы на каком языке работают? на русском? на французском? Цитата:
Добринцофф:

И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди

потому что в китае внутренние сервисы работают на китайском и только
ты работаешь на ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ у тебя никто из китая огурцы не приезжает покупать чтобы ты делал наименование товаров на китайском
а раз ты работаешь в стране где гос язык казахский то наименование должно быть на казахском и уже для удобства остальных на русском для русскоязычных покупателей


запомни русский язык тебе разрешен для использования на рынке
а казахский это обязательный
не наоборот Цитата:
Добринцофф:
то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.

если есть два магазина один с переводом а другой нет
то тот где нет перевод оштрафуют
если стоят два магазина где в одном тухлые товары а в другом нет, тот где тухлые товары оштрафуют

так понятно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 15:20
#91
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Цитата:
Vit:
Че щас в рудном столько хату стоит снять? 130 000.

Да по разному.
Ну мы так держим для командировочных только, двушка
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 15:22
#92
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9924
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 16:50
#93
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Цитата:
abaika95:
запомни русский язык тебе разрешен для использования на рынке

На рынке я могу и по казахски и по таджикски узнать что почём.
А ты запомни что В Казахстане русский язык является официальным и согласно принятому в 1997 году закону «О языке» используется в работе органов власти и местного самоуправления наравне с казахским. Такой статус гарантирует и Конституция, принятая в 1995 году.Так понятно?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9924
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 16:54
#94
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Цитата:
abaika95:
не хочет что? исполнять хотелки потребителей

Что ты подразумеваешь под хотелками потребетиля?Ценники и чеки на гос.языке?
Так я же тебе выше написал,что на сегодняшний день это не востребованно,могу ещё раз написать, если до тебя с первого раза не доходит
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23589
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 17:38
#95
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Цитата:
abaika95:
так уберут скоро

Просто написав это ты уже создал себе проблемы, но даже не понял пока, насколько серьезные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23589
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 17:43
#96
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Цитата:
Vit:
Чек от Сабы.

Саба сам подставился с этим чеком. Купил лапшу ролтон, без перевода и показывает, что какой то программист за 500 тенге реквизиты перевел :lol: где лапша на казахском? На ушах? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 18:44]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23589
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 18:04
#97
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Цитата:
abaika95:
твои родственники еще есть) есть кому в шахту пойти работать)

Это ты верно заметил. Фамилии шахтеров я помню.

Цитата:
abaika95:
мне плевать на 111 я даже не знаю какой он ипэшник речь о магазинах и чеках есть задача сделать чеки на двух языках

Это двойные стандарты. Своих не трогаем, да? Он тоже выдает чеки, там все на русском, и хвастается что проблем нет. Абайка глаза закроет. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23589
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 18:44
#98
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Цитата:
abaika95:
просто потому что во всей стране где официально два гос языка плевать хотели на второй государственный язык))

А у вас, несмотря на то, что на русском языке говорило абсолютное большинство а на казахском - намного меньше, в угоду меньшинства государственным сделали только казахский, а русскому как той кошке хвост подрезаете из года в год, сначала "межнационального", потом "наравне", а дальше что? Вообще статуса лишите и из всех законов уберите? И это при том, что на сегодняшний день 95% населения владеют русским языком.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23589
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 18:49
#99
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Цитата:
abaika95:
не хочет что? исполнять хотелки потребителей? так какие вы коммерсанты тогда?

Точнее хотелки пары непонятных активистов-реваншистов. Остальных то все устраивает. Аксакал какой-то ходит, требует на казахском бегущую строку у Добринцова. Каким образом его советская власть пропустила и не обучила русскому языку? У вас же прям насильно всех переучивали на русский. Или не насильно? Или не переучивали?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23589
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 18:50
#100
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Цитата:
abaika95:
ты же не возмущаешься что штраф за это не объективный?

Закон не объективный.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:01
#101
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Белорусские товары, чек на русском, взял вот такой вот зельц, помню еще по СССР, этот попробую, как оно..

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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
734
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 21.06.24 - 19:02
#102
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Цитата:
111:
Че это за такие вешалки?


Три пластиковые вешалки, спаренные скотчем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38933
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 19:05
#103
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Цитата:
mks2703:
Три пластиковые вешалки, спаренные

Они там не слабоваты, для вешалок?
Хотя я там тоже кое что брал, есть и качественное
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
734
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 21.06.24 - 19:17
#104
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Цитата:
111:


Нормальные, прочные, но больше не возьму.
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