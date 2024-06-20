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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49433
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16097
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 12:20
Цитата:
твои родственники еще есть)
есть кому в шахту пойти работать) Цитата:
так уберут скоро
я тебе говорил чем больше ты воняешь из канады тем больше ты делаешь хуже условия для русского языка в стране)
именно так это и работает)
Цитата:
еще раз тебе повторяю
ты не умеешь переводить стрелки
мне плевать на 111 я даже не знаю какой он ипэшник
речь о магазинах и чеках
есть задача сделать чеки на двух языках
пусть делают Цитата:
нет не ври
у вас два гос языка по всей стране
француз имеет право у тебя в деревне обслуживание в магазине получить на французском гос языке и чек на гос языке получить
а также образование и мед услуги
если вы не можете предоставить ему услуги на гос языке значит у вас идет нарушение закона и ущемление граждан
у нас вот русские живут только на севере
у нас русский язык не гос язык
но русский может получить услугу на русском хоть ломаном даже в шымкенте никто ему отказывать не имеет права
вот и вопрос зачем нам два гос языка как ты везде орешь? канада судя по всему сильно отстаёт от нас в этом плане Цитата:
просто ты в канаде примкнул к нацистам получается
и вам плевать на мнение французских граждан
загнали их в гетто откуда им путешествие по остальной стране закрыто
просто потому что во всей стране где официально два гос языка плевать хотели на второй государственный язык))
Цитата:
не хочет что? исполнять хотелки потребителей?
так какие вы коммерсанты тогда? Цитата:
я смотрю ты не хочешь понимать
что это не вопрос выгоды и нет
это ЗАКОН
два гос языка обязанность
как обязанность следить за сроком годности продуктов в магазине
если ты продашь просроченное молоко тебя штрафанут
или пиво ребенку
ты же не возмущаешься что штраф за это не объективный?
Цитата:
ну ты сравнил опу с пальцем
это китайский сервис для внешнего потребителя
в китае внутренние сервисы на каком языке работают? на русском? на французском? Цитата:
потому что в китае внутренние сервисы работают на китайском и только
ты работаешь на ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ у тебя никто из китая огурцы не приезжает покупать чтобы ты делал наименование товаров на китайском
а раз ты работаешь в стране где гос язык казахский то наименование должно быть на казахском и уже для удобства остальных на русском для русскоязычных покупателей
запомни русский язык тебе разрешен для использования на рынке
а казахский это обязательный
не наоборот Цитата:
если есть два магазина один с переводом а другой нет
то тот где нет перевод оштрафуют
если стоят два магазина где в одном тухлые товары а в другом нет, тот где тухлые товары оштрафуют
так понятно?
maxsaf:
Выход он уже нашел и озвучил, так что в шахту полезешь ты
Выход он уже нашел и озвучил, так что в шахту полезешь ты
твои родственники еще есть)
есть кому в шахту пойти работать) Цитата:
maxsaf:
А и правда, давай, убери, а я посмотрю, как это у тебя получится
А и правда, давай, убери, а я посмотрю, как это у тебя получится
так уберут скоро
я тебе говорил чем больше ты воняешь из канады тем больше ты делаешь хуже условия для русского языка в стране)
именно так это и работает)
Цитата:
maxsaf:
Это же ты про 111го ипэшника сейчас, да?
Это же ты про 111го ипэшника сейчас, да?
еще раз тебе повторяю
ты не умеешь переводить стрелки
мне плевать на 111 я даже не знаю какой он ипэшник
речь о магазинах и чеках
есть задача сделать чеки на двух языках
пусть делают Цитата:
maxsaf:
У нас просто французы в Квебеке живут, там себе чеки на французском выбивают
У нас просто французы в Квебеке живут, там себе чеки на французском выбивают
нет не ври
у вас два гос языка по всей стране
француз имеет право у тебя в деревне обслуживание в магазине получить на французском гос языке и чек на гос языке получить
а также образование и мед услуги
если вы не можете предоставить ему услуги на гос языке значит у вас идет нарушение закона и ущемление граждан
у нас вот русские живут только на севере
у нас русский язык не гос язык
но русский может получить услугу на русском хоть ломаном даже в шымкенте никто ему отказывать не имеет права
вот и вопрос зачем нам два гос языка как ты везде орешь? канада судя по всему сильно отстаёт от нас в этом плане Цитата:
maxsaf:
Странно, у нас не должен быть. И никто не страдает
Странно, у нас не должен быть. И никто не страдает
просто ты в канаде примкнул к нацистам получается
и вам плевать на мнение французских граждан
загнали их в гетто откуда им путешествие по остальной стране закрыто
просто потому что во всей стране где официально два гос языка плевать хотели на второй государственный язык))
Цитата:
Добринцофф:
Так никто и не хочет
Так никто и не хочет
не хочет что? исполнять хотелки потребителей?
так какие вы коммерсанты тогда? Цитата:
Добринцофф:
предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.
предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.
я смотрю ты не хочешь понимать
что это не вопрос выгоды и нет
это ЗАКОН
два гос языка обязанность
как обязанность следить за сроком годности продуктов в магазине
если ты продашь просроченное молоко тебя штрафанут
или пиво ребенку
ты же не возмущаешься что штраф за это не объективный?
Цитата:
Добринцофф:
Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.
Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.
ну ты сравнил опу с пальцем
это китайский сервис для внешнего потребителя
в китае внутренние сервисы на каком языке работают? на русском? на французском? Цитата:
Добринцофф:
И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди
И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди
потому что в китае внутренние сервисы работают на китайском и только
ты работаешь на ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ у тебя никто из китая огурцы не приезжает покупать чтобы ты делал наименование товаров на китайском
а раз ты работаешь в стране где гос язык казахский то наименование должно быть на казахском и уже для удобства остальных на русском для русскоязычных покупателей
запомни русский язык тебе разрешен для использования на рынке
а казахский это обязательный
не наоборот Цитата:
Добринцофф:
то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.
то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.
если есть два магазина один с переводом а другой нет
то тот где нет перевод оштрафуют
если стоят два магазина где в одном тухлые товары а в другом нет, тот где тухлые товары оштрафуют
так понятно?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38927
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 15:20
Цитата:
Да по разному.
Ну мы так держим для командировочных только, двушка
Vit:
Че щас в рудном столько хату стоит снять? 130 000.
Че щас в рудном столько хату стоит снять? 130 000.
Да по разному.
Ну мы так держим для командировочных только, двушка
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38927
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 15:22
Комментарий удален модератором.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 16:50
Цитата:
На рынке я могу и по казахски и по таджикски узнать что почём.
А ты запомни что В Казахстане русский язык является официальным и согласно принятому в 1997 году закону «О языке» используется в работе органов власти и местного самоуправления наравне с казахским. Такой статус гарантирует и Конституция, принятая в 1995 году.Так понятно?
abaika95:
запомни русский язык тебе разрешен для использования на рынке
запомни русский язык тебе разрешен для использования на рынке
На рынке я могу и по казахски и по таджикски узнать что почём.
А ты запомни что В Казахстане русский язык является официальным и согласно принятому в 1997 году закону «О языке» используется в работе органов власти и местного самоуправления наравне с казахским. Такой статус гарантирует и Конституция, принятая в 1995 году.Так понятно?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 16:54
Цитата:
Что ты подразумеваешь под хотелками потребетиля?Ценники и чеки на гос.языке?
Так я же тебе выше написал,что на сегодняшний день это не востребованно,могу ещё раз написать, если до тебя с первого раза не доходит
abaika95:
не хочет что? исполнять хотелки потребителей
не хочет что? исполнять хотелки потребителей
Что ты подразумеваешь под хотелками потребетиля?Ценники и чеки на гос.языке?
Так я же тебе выше написал,что на сегодняшний день это не востребованно,могу ещё раз написать, если до тебя с первого раза не доходит
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 17:38
Цитата:
Просто написав это ты уже создал себе проблемы, но даже не понял пока, насколько серьезные.
abaika95:
так уберут скоро
так уберут скоро
Просто написав это ты уже создал себе проблемы, но даже не понял пока, насколько серьезные.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 17:43
Цитата:
Саба сам подставился с этим чеком. Купил лапшу ролтон, без перевода и показывает, что какой то программист за 500 тенге реквизиты перевел где лапша на казахском? На ушах?
[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 18:44]
Vit:
Чек от Сабы.
Чек от Сабы.
Саба сам подставился с этим чеком. Купил лапшу ролтон, без перевода и показывает, что какой то программист за 500 тенге реквизиты перевел где лапша на казахском? На ушах?
[Исправлено: maxsaf, 21.06.2024 - 18:44]
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