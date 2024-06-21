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- В этом году 20 человек мы обучили, - сообщил Жанибек Каримбаев. - Чтобы стать спасателем-дружинником, молодой человек должен быть физически крепким, должно быть желание и медицинское подтверждение того, что он здоров.