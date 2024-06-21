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≡ Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах прокомментировали в ДЧС Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49433
Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 21.06.24 - 15:41
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- В этом году 20 человек мы обучили, - сообщил Жанибек Каримбаев. - Чтобы стать спасателем-дружинником, молодой человек должен быть физически крепким, должно быть желание и медицинское подтверждение того, что он здоров.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38921
Re: Спасателей не хватает - Гибель людей на водоемах...
Отправлено: 21.06.24 - 15:41
#1
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Я бы тоже спасателем поработал, девчонок бы спасал, спаситель в Малибу..
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