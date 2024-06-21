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≡ Казахстанцы больше не будут переплачивать за просроченные штрафы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49432
Казахстанцы больше не будут переплачивать за просроченные штрафы
Отправлено: 21.06.24 - 14:01
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На имущество казахстанцев перестанут накладывать арест из-за просроченных штрафов. Теперь после истечения срока гражданам будет приходить уведомление, напоминающее об оплате. Это стало возможным благодаря роботу ЧСИ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14916
Казахстанцы больше не будут переплачивать за просроченные штрафы
Отправлено: 21.06.24 - 14:01
#1
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Ой спасибо. Все о людях думают. Не спят переживают что б нам ещё проще штрафы платить. Как же мило с вашей стороны)

[Исправлено: Vit, 21.06.2024 - 14:02]
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