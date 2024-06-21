Отправлено: - 13:39

Vit:

Кто заказал, тот их и поймал. Это очевидно. А этот тот тоже нашёл 6де скрывается. В

Цитата:Виталий, ты зачем как Марик, у него во всех бедах Россия виновата?А про чек забыл? Научи как скидывать, напиши в личку, буду очень благодарен!