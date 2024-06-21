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≡ Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49432
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
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- Эти подлецы получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет Наталья Садыкова в Facebook. - Причем Мейрам Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области.
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§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
619
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:36
#15
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Цитата:
abaika95:
я буду долго ржать

Единственное, что ты умеешь.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
619
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:37
#16
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Цитата:
abaika95:

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5071
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:39
#17
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Цитата:
Vit:
Кто заказал, тот их и поймал. Это очевидно. А этот тот тоже нашёл 6де скрывается. В

Виталий, ты зачем как Марик, у него во всех бедах Россия виновата?
А про чек забыл? Научи как скидывать, напиши в личку, буду очень благодарен!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3404
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 13:43
#18
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Цитата:
saba:
узнал кто такой Айдос Садыков


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