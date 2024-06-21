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≡ Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49432
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
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- Эти подлецы получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет Наталья Садыкова в Facebook. - Причем Мейрам Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16095
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
#1
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ну что у нас двух чемпионов по стрельбе не хватило чтобы уже закрыть вопрос до конца?))
шутка конечно


вот и у нас появились свои Петров и Баширов...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23582
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 10:30
#2
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Цитата:
abaika95:
вот и у нас появились свои Петров и Баширов...

Тем хотя бы ума хватило назад вернуться :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23582
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:49
#3
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Цитата:
NG.kz:
ну что у нас двух чемпионов по стрельбе не хватило чтобы уже закрыть вопрос до конца?))

А прикинь если они начнут сотрудничать со следствием и заказчиков назовут? Это будет жесть :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38917
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 11:18
#4
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Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата..
Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38917
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 11:19
#5
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Цитата:
maxsaf:
заказчиков назовут? Это

Ну назвали допустим и что это изменит?
А уж украинцы раскалывать без отрезания ушей и членов могут..
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1410
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 11:49
#6
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Казахстан новый,а методы старые :lol: Ещё и не профессиональные :lol: Ну Навального тоже не сразу убрали. Ушла эпоха старого "доброго" КГБ :lol: Вот те умели работать,а эти пацанята пролажали. Позорище,конечно,мирового масштаба..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5071
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:02
#7
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Ничему не удивлюсь,есть сомнения,хотя люди те же остались на местах, как и те кто доказывал, как одна известная личность три раза стреляла себе в голову
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16095
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:27
#8
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Цитата:
maxsaf:
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться

но не хватило ума не светится в сми
а боброедка с ними шоу цирковое устроила тем самым только больше завалив их)) Цитата:
maxsaf:
А прикинь если они начнут сотрудничать со следствием и заказчиков назовут? Это будет жесть

я буду долго ржать если заказчиком окажется кремль и они его сдадут
Цитата:
111:
Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата.. Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..

судя по тому что россияне даже ядом травануть до конца никого не могут
то мы с ними на одной волне)
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1410
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 12:33
#9
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Цитата:
abaika95:
если заказчиком окажется кремль

Меня ваще не удивит. Одна шайка-лейка
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
730
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:41
#10
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Цитата:
Сабыр:
Казахстан новый,а методы старые :lol: Ещё и не профессиональные :lol: Ну Навального тоже не сразу убрали. Ушла эпоха старого "доброго" КГБ :lol: Вот те умели работать,а эти пацанята пролажали. Позорище,конечно,мирового масштаба..


Редко, когда спецслужбы работают чисто, особенно в последнее время. Новые технологии, камеры, пресса... Можно вспомнить "загадочные" смерти Березовского в Англии, или Лесина в Америке... Таких случаев - вагон и две тележки. Только в кино всё чисто и красиво.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
730
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:47
#11
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Цитата:
abaika95:
я буду долго ржать если заказчиком окажется кремль и они его сдадут


Не самая лучшая версия, далеко... Главный бенефециар от этой истории Киев. Они поймали двух казахов при убийстве другого казаха. Если они докажут причастность и "разговорят" их. Они смогут давить на Казахстан, чтобы он дистанцировался от России. Иначе имиджевые потери для РК.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14916
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:00
#12
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Кто заказал, тот их и поймал. Это очевидно. А этот тот тоже нашёл 6де скрывается. В стране где сегодня нету закона.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3374
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 13:08
#13
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Цитата:
maxsaf:
и заказчиков назовут? Это будет жесть

Рамон Меркадер в своё время не скрывал имя заказчиков. Отсидел сколько нужно и потом еще звезду героя в СССР получил.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5071
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:35
#14
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Повезло мне, узнал кто такой Айдос Садыков, не убили бы, не знал бы! Старайтесь люди быть не узнанными!
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