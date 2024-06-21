Отправлено: - 12:27

maxsaf:

Тем хотя бы ума хватило назад вернуться

maxsaf:

А прикинь если они начнут сотрудничать со следствием и заказчиков назовут? Это будет жесть

111:

Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата.. Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..

Цитата:но не хватило ума не светится в смиа боброедка с ними шоу цирковое устроила тем самым только больше завалив их)) Цитата:я буду долго ржать если заказчиком окажется кремль и они его сдадутЦитата:судя по тому что россияне даже ядом травануть до конца никого не могутто мы с ними на одной волне)