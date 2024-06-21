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Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49432
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
- Эти подлецы получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление, - пишет Наталья Садыкова в Facebook. - Причем Мейрам Каратаев - сотрудник ДВД Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16095
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 10:18
ну что у нас двух чемпионов по стрельбе не хватило чтобы уже закрыть вопрос до конца?))
шутка конечно
вот и у нас появились свои Петров и Баширов...
шутка конечно
вот и у нас появились свои Петров и Баширов...
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 10:30
Цитата:
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться
abaika95:
вот и у нас появились свои Петров и Баширов...
вот и у нас появились свои Петров и Баширов...
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 10:49
Цитата:
А прикинь если они начнут сотрудничать со следствием и заказчиков назовут? Это будет жесть
NG.kz:
ну что у нас двух чемпионов по стрельбе не хватило чтобы уже закрыть вопрос до конца?))
ну что у нас двух чемпионов по стрельбе не хватило чтобы уже закрыть вопрос до конца?))
А прикинь если они начнут сотрудничать со следствием и заказчиков назовут? Это будет жесть
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38917
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 11:18
Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата..
Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..
Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38917
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 11:19
Цитата:
Ну назвали допустим и что это изменит?
А уж украинцы раскалывать без отрезания ушей и членов могут..
maxsaf:
заказчиков назовут? Это
заказчиков назовут? Это
Ну назвали допустим и что это изменит?
А уж украинцы раскалывать без отрезания ушей и членов могут..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1410
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 11:49
Казахстан новый,а методы старые Ещё и не профессиональные Ну Навального тоже не сразу убрали. Ушла эпоха старого "доброго" КГБ Вот те умели работать,а эти пацанята пролажали. Позорище,конечно,мирового масштаба..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5071
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:02
Ничему не удивлюсь,есть сомнения,хотя люди те же остались на местах, как и те кто доказывал, как одна известная личность три раза стреляла себе в голову
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16095
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:27
Цитата:
но не хватило ума не светится в сми
а боброедка с ними шоу цирковое устроила тем самым только больше завалив их)) Цитата:
я буду долго ржать если заказчиком окажется кремль и они его сдадут
Цитата:
судя по тому что россияне даже ядом травануть до конца никого не могут
то мы с ними на одной волне)
maxsaf:
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться
Тем хотя бы ума хватило назад вернуться
но не хватило ума не светится в сми
а боброедка с ними шоу цирковое устроила тем самым только больше завалив их)) Цитата:
maxsaf:
А прикинь если они начнут сотрудничать со следствием и заказчиков назовут? Это будет жесть
А прикинь если они начнут сотрудничать со следствием и заказчиков назовут? Это будет жесть
я буду долго ржать если заказчиком окажется кремль и они его сдадут
Цитата:
111:
Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата.. Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..
Лохи, даже убить нормально не могут, не говорю уже о том, что поймались как жареные петушата.. Нам в этом плане до России еще ползти и ползти..
судя по тому что россияне даже ядом травануть до конца никого не могут
то мы с ними на одной волне)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1410
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 12:33
Цитата:
Меня ваще не удивит. Одна шайка-лейка
abaika95:
если заказчиком окажется кремль
если заказчиком окажется кремль
Меня ваще не удивит. Одна шайка-лейка
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 730
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:41
Цитата:
Редко, когда спецслужбы работают чисто, особенно в последнее время. Новые технологии, камеры, пресса... Можно вспомнить "загадочные" смерти Березовского в Англии, или Лесина в Америке... Таких случаев - вагон и две тележки. Только в кино всё чисто и красиво.
Сабыр:
Казахстан новый,а методы старые Ещё и не профессиональные Ну Навального тоже не сразу убрали. Ушла эпоха старого "доброго" КГБ Вот те умели работать,а эти пацанята пролажали. Позорище,конечно,мирового масштаба..
Казахстан новый,а методы старые Ещё и не профессиональные Ну Навального тоже не сразу убрали. Ушла эпоха старого "доброго" КГБ Вот те умели работать,а эти пацанята пролажали. Позорище,конечно,мирового масштаба..
Редко, когда спецслужбы работают чисто, особенно в последнее время. Новые технологии, камеры, пресса... Можно вспомнить "загадочные" смерти Березовского в Англии, или Лесина в Америке... Таких случаев - вагон и две тележки. Только в кино всё чисто и красиво.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 730
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 12:47
Цитата:
Не самая лучшая версия, далеко... Главный бенефециар от этой истории Киев. Они поймали двух казахов при убийстве другого казаха. Если они докажут причастность и "разговорят" их. Они смогут давить на Казахстан, чтобы он дистанцировался от России. Иначе имиджевые потери для РК.
abaika95:
я буду долго ржать если заказчиком окажется кремль и они его сдадут
я буду долго ржать если заказчиком окажется кремль и они его сдадут
Не самая лучшая версия, далеко... Главный бенефециар от этой истории Киев. Они поймали двух казахов при убийстве другого казаха. Если они докажут причастность и "разговорят" их. Они смогут давить на Казахстан, чтобы он дистанцировался от России. Иначе имиджевые потери для РК.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14916
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:00
Кто заказал, тот их и поймал. Это очевидно. А этот тот тоже нашёл 6де скрывается. В стране где сегодня нету закона.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3374
Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего назвала имена
Отправлено: 21.06.24 - 13:08
Цитата:
Рамон Меркадер в своё время не скрывал имя заказчиков. Отсидел сколько нужно и потом еще звезду героя в СССР получил.
maxsaf:
и заказчиков назовут? Это будет жесть
и заказчиков назовут? Это будет жесть
Рамон Меркадер в своё время не скрывал имя заказчиков. Отсидел сколько нужно и потом еще звезду героя в СССР получил.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5071
Re: Украинская полиция задержала подозреваемых в покушении на...
Отправлено: 21.06.24 - 13:35
Повезло мне, узнал кто такой Айдос Садыков, не убили бы, не знал бы! Старайтесь люди быть не узнанными!
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