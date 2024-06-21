НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подозреваемый в покушении на Айдоса Садыкова костанаец уже не работает в полиции
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49432
Подозреваемый в покушении на Айдоса Садыкова костанаец уже не работает в полиции
Отправлено: 21.06.24 - 11:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мейрам Каратаев, 1991 года рождения, покинул органы МВД еще в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее жена потерпевшего Наталья Садыкова назвала Каратаева одним из подозреваемых по этому делу и сообщила, что он работник ДВД Костанайской области.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38917
Re: Подозреваемый в покушении на Айдоса Садыкова костанаец уже...
Отправлено: 21.06.24 - 11:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а другого и быть не могло.
И вообще он не работал в полиции, чего уж там..
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
730
Re: Подозреваемый в покушении на Айдоса Садыкова костанаец уже...
Отправлено: 21.06.24 - 12:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 лет увольнения трудно подделать. Скорее всего так и есть. Еще при НАНе уволился.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS