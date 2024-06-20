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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49430
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 20.06.24 - 10:52
Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.
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ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:34
Цитата:
Выход он уже нашел и озвучил, так что в шахту полезешь ты
abaika95:
ну пусть на завод идет или в шахту) если не просто быть коммерсом всегда есть выход
ну пусть на завод идет или в шахту) если не просто быть коммерсом всегда есть выход
Выход он уже нашел и озвучил, так что в шахту полезешь ты
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:35
Цитата:
А и правда, давай, убери, а я посмотрю, как это у тебя получится
abaika95:
русский надо убрать из чеков зачем он? ведь статуса у него уже нет селя ви как говорят канадцы?
русский надо убрать из чеков зачем он? ведь статуса у него уже нет селя ви как говорят канадцы?
А и правда, давай, убери, а я посмотрю, как это у тебя получится
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:37
Цитата:
Это же ты про 111го ипэшника сейчас, да?
abaika95:
он сфера услуг исполнять чьи-то требования и хотелки это основа его бизнеса иначе как он на рынке удержится завтра он не переведет товары и к нем ходить не будут или травлю устроят в соц сетях по закону а главное по справедливости)
он сфера услуг исполнять чьи-то требования и хотелки это основа его бизнеса иначе как он на рынке удержится завтра он не переведет товары и к нем ходить не будут или травлю устроят в соц сетях по закону а главное по справедливости)
Это же ты про 111го ипэшника сейчас, да?
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:40
Цитата:
У нас просто французы в Квебеке живут, там себе чеки на французском выбивают
abaika95:
ну тогда и не ори везде что у вас два языка у вас просто французы молчат в тряпочку и боятся отсвечивать
ну тогда и не ори везде что у вас два языка у вас просто французы молчат в тряпочку и боятся отсвечивать
У нас просто французы в Квебеке живут, там себе чеки на французском выбивают
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 10:41
Цитата:
Странно, у нас не должен быть. И никто не страдает
abaika95:
а перевод должен быть
а перевод должен быть
Странно, у нас не должен быть. И никто не страдает
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:15
Цитата:
У вас какой профиль работы?Сколько наименований?
Так не бывает что база на русском,а чек вылетает на двух языках.
saba:
Я имел в виду перенастройку ККМ, у нас так, выдает сразу на 2 языках, все операторы за кассой русские девушки, вводят по русски, чек выдаётся на 2 языках,
Я имел в виду перенастройку ККМ, у нас так, выдает сразу на 2 языках, все операторы за кассой русские девушки, вводят по русски, чек выдаётся на 2 языках,
У вас какой профиль работы?Сколько наименований?
Так не бывает что база на русском,а чек вылетает на двух языках.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:24
Цитата:
Так никто и не хочет.Цитата:
Вот с этого и надо начинать,что предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.
Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.
И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди,рынок сделал своё дело сам.
В Казахстане по крайней мере в Костанайской области на сегодняшний день проблема перевода ценников и чеков не стоит,то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.
abaika95:
он сфера услуг исполнять чьи-то требования и хотелки это основа его бизнеса
он сфера услуг исполнять чьи-то требования и хотелки это основа его бизнеса
Так никто и не хочет.Цитата:
abaika95:
иначе как он на рынке удержится завтра он не переведет товары и к нем ходить не будут или травлю устроят в соц сетях по закону а главное по справедливости)
иначе как он на рынке удержится завтра он не переведет товары и к нем ходить не будут или травлю устроят в соц сетях по закону а главное по справедливости)
Вот с этого и надо начинать,что предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.
Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.
И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди,рынок сделал своё дело сам.
В Казахстане по крайней мере в Костанайской области на сегодняшний день проблема перевода ценников и чеков не стоит,то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38917
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:31
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38917
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:36
Цитата:
Че это за такие вешалки?
mks2703:
заскотчеванные между собой каким-то дешевым скотчем с супер клеем...
заскотчеванные между собой каким-то дешевым скотчем с супер клеем...
Че это за такие вешалки?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5067
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 21.06.24 - 11:45
Я Виталию послал фото чека, супермаркет Азия, продавщица, милая русская женщина, купил то что было самое дешёвое, обратился на русском что ещё нужно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16093
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:46
Цитата:
ну вот видишь
и вопрос решился лёгким способом)
а разговоров то было
ой перевода нет ой 10 тыщ наименований бла бла как у макса тыща отмазок лишь бы не исполнять закон
если для тебя перевод наименований стоит на одной чаше с переездом то лучше переедь
не надо тогда тут лицемерничать
это как сказать что тебе запрещают просрочку продавать или пиво кислое
да как они посмели?? люди покупали и не жаловались а теперь запрет!!!
перееду туда где все это можно!)
это уже не бизнес а просто профанация
макс именно с этой же логикой вопя о националистах переехал в страну где ущемляют права части своих граждан а русский язык за который он так лицемерно вопил тут, вообще статуса не имеет и разговаривать на нем там никто не дает на работе
классика
Добринцофф:
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.
Скорее свалю,у меня тут уже никого не осталось,все поуезжали.
ну вот видишь
и вопрос решился лёгким способом)
а разговоров то было
ой перевода нет ой 10 тыщ наименований бла бла как у макса тыща отмазок лишь бы не исполнять закон
если для тебя перевод наименований стоит на одной чаше с переездом то лучше переедь
не надо тогда тут лицемерничать
это как сказать что тебе запрещают просрочку продавать или пиво кислое
да как они посмели?? люди покупали и не жаловались а теперь запрет!!!
перееду туда где все это можно!)
это уже не бизнес а просто профанация
макс именно с этой же логикой вопя о националистах переехал в страну где ущемляют права части своих граждан а русский язык за который он так лицемерно вопил тут, вообще статуса не имеет и разговаривать на нем там никто не дает на работе
классика
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:46
Цитата:
Че щас в рудном столько хату стоит снять? 130 000.
111:
Че щас в рудном столько хату стоит снять? 130 000.
ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
Отправлено: 21.06.24 - 11:48
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5067
Re: ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают...
Отправлено: 21.06.24 - 11:51
Цитата:
Сидит одна язва в Канаде и мечтает, как бы поссорить Добринцова с Сабой, не допущу, вопрос копеечный, крупные супермаркеты давно так торгуют, у нас мелкая заправка и то так чеки выдают. Спасибо всем, что послушали
Добринцофф:
Вот с этого и надо начинать
Вот с этого и надо начинать
Сидит одна язва в Канаде и мечтает, как бы поссорить Добринцова с Сабой, не допущу, вопрос копеечный, крупные супермаркеты давно так торгуют, у нас мелкая заправка и то так чеки выдают. Спасибо всем, что послушали
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