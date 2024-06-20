Отправлено: - 11:24

abaika95:

он сфера услуг исполнять чьи-то требования и хотелки это основа его бизнеса

abaika95:

иначе как он на рынке удержится завтра он не переведет товары и к нем ходить не будут или травлю устроят в соц сетях по закону а главное по справедливости)

Цитата:Так никто и не хочет.Цитата:Вот с этого и надо начинать,что предпринимателю должно быть выгодно обслуживать на двух языках и чеки печатать так же,но не заставлять пугая штрафами.Вот к примеру был бы Алиэкспресс только на китайском стал бы он таким популярным,думаю что нет.И никто ведь их в Китае не заставлял переводит сайт на русский или хинди,рынок сделал своё дело сам.В Казахстане по крайней мере в Костанайской области на сегодняшний день проблема перевода ценников и чеков не стоит,то есть если рядом будут два магазина один с переводом другой без,покупатель выберет тот где больше ассортимент,качественнее товар и лучше цена,а перевод будут на самом последнем месте.